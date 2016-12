Al alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, se le quiebra la voz cuando recuerda a «los mayores de mi pueblo que lo han perdido todo, como una mujer que rescataron en camisón y no le queda nada, con una pensión de 420 euros». Una oficina de atención a los afectados por el temporal funciona en la planta baja del Consistorio y, aunque aún es pronto para hacer recuento, el regidor calcula que hay más de 3.000 viviendas afectadas y más de cien negocios invadidos por el barro. «Los Alcázares tiene que empezar casi de cero», dijo.

Voluntarios para limpiar

Aseguró que «vendrán 15 peritos de toda España para empezar a evaluar a fondo las pérdidas». «Vamos a poner todos los medios y haremos todo lo que tengamos que hacer», explicó Bastida. La otra cara de la moneda está en la solidaridad de la gente, señaló, «porque tenemos más de 500 personas voluntarias que se han puesto a limpiar casas de gente que no puede, de la mañana a la noche, y ves críos de 15 años con la escoba y la fregona limpiando casas de vecinos, y con ansiedad por decir qué más hacemos ahora». Por otro lado, Protección Civil continúa el reparto de alimentos entre las familias más afectadas, ya que muchas han perdido sus electrodomésticos.

«Tardaremos días en tener el pueblo medio limpio, pero los presupuestos que acabamos de aprobar ya están trastocados», apuntó el regidor. «Me tengo que volcar para poner el pueblo en marcha y que en verano esté impecable. Espero tener a todos los partidos políticos a mi lado», añadió.

En San Javier, la oficina de recepción de daños en viviendas privadas continúa abierta y el primer edil, José Miguel Luengo, espera que los trámites para que se apruebe el decreto que declare zona catastrófica toda la orilla continental del Mar Menor sea rápido y eficaz. Con las visitas de balance que realizó ayer se encontró con sorpresas desagradables, como «los 300 coches que hay atrapados en sótanos comunitarios en la urbanización Roda Golf o las casas de la calle Ramón y Cajal, el barrio de Los Ríos, el centro de discapacitados Fundamipf y empresas como Himoinsa».

La zona agrícola de San Javier ha sufrido pérdidas por unos 17 millones de euros. «Algunos agricultores habían plantado hace una semana y no solo han perdido la temporada, sino que tendrán que esperar dos meses para plantar», comentó Luengo. Solo en instalaciones públicas, calcula que reponer viales, arreglar edificios públicos y reconstruir las playas costará más de 5 millones de euros, aunque recuperar el frente marítimo no será tan fácil. «Con el estado actual del Mar Menor tiene que ser el comité científico el que asesore sobre cómo proceder, y que sea una gestión del Estado porque el Ayuntamiento de San Javier no puede hacerlo con sus medios», concluyó Luengo.