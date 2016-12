El temporal ahoga 10.000 hectáreas de cultivos y las deja a merced de las plagas

Además de agricultor, soy ingeniero y ni entiendo vuestros comentarios. Vivís en una región agrícola y de pronto los agricultores nos hemos convertido en unos seres despreciables a los que se nos culpa de todo lo malo que ocurre y de los que os alegrais de las desgracias que nos ocurren. En estas inundaciones he perdido el 50% de toda mi plantación. Me jodo y punto. Pero no digáis que si es que no entendemos, que si el sol lo cura todo, etc. El agua por supuesto que es una bendición, pero bien caída, no haciendo daño. Pregunta a la gente de los alcázares que han perdido todo en sus casas, si ha sido una bendición.

En cuanto al tema del mar menor estoy harto de que se nos culpe de todo. Como he dicho, soy un agricultor, que quizá quirá más que todos vosotros el mar menor, porque me he criado ahí y porque veraneo él y porque amo la naturaleza. Así que no meted más el dedo en la yaga, documentaos más y dejar vivir, porque asumo parte de culpa en el estado del mar, pero por supuesto no toda.