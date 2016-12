La riada reduce un metro la visibilidad en el Mar Menor

¿Quién será el listo que vota en negativo y que no expone razones algunas? ¿Popularista gaviotil o ecologista enfurecido? Me apunto a lo primero.

Creo que te equivocas, dúplex, y voy a exponer mis razones:

- El mar menor no es un WC, donde tiras de la cadena y en segundos sale el agua sucia y entra la limpia. Aun abriendo golas, tardaría años en renovar el agua, y no olvides que siguen entrando nutrientes, por lo que la concentración de estos no bajaría de golpe

- Aún suponiendo que, tras mucho tiempo, hubiesemos conseguido eliminar la entrada de nutrientes y renovar el agua, lo que tendríamos sería más parecido a una bahía que a la laguna costera que conocemos como mar menor. Perdería toda su peculiaridad ecológica, especialmente la relacionada con su alta salinidad

- Además, al incrementar el régimen de corrientes, podrías favorecer la suspensión de sólidos, agravando el problema más que solucionarlo

- Esa solución se probó en el pasado en casos semejantes (laguna del véneto, por ejemplo) y no funciona. Si lo piensas, sería tratar el síntoma (agua turbia) en vez de la causa (entrada de nutrientes)



Un cordial saludo