«Pensé que íbamos a morir»

Durante doce horas permanecieron sentados en el reposacabezas del sofá del salón, con el agua por las rodillas, y haciendo señales de auxilio con una linterna para que alguien viese desde la calle que había gente en la casa. «Pensábamos que íbamos a morir». A José, de 74 años, y a su mujer, Natividad, les temblaba ayer la voz al relatar la odisea que vivieron cuando el agua inundó su casa de la calle Isidro Madrid de Los Alcázares. «Era imposible que los bomberos entrasen a nuestra calle porque estaba cortada por los coches y nosotros no podíamos salir de casa porque la corriente te arrastraba».

Desde las 20 horas del domingo hasta las 8 horas del lunes esperaron la llegada de socorro. Una vez retirados los vehículos, bomberos y miembros de la UME llegaron hasta el inmueble con una excavadora, que posó su brazo mecánico en la puerta de la casa. «Nos metieron en la pala para sacarnos; íbamos hechos una sopa». José no podía evitar emocionarse al recordar el trance sufrido: «Nos rescataron el día de mi cumpleaños: el 19 de diciembre. ¡Menuda celebración he tenido!».

Natividad trataba de consolarle. «Lo hemos perdido todo: la casa, el coche, los electrodomésticos..., pero no hemos perdido la vida». La historia de esta pareja de ancianos, que pasó la noche del lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Los Alcázares, era solo un ejemplo de los dramas de las 20 familias que ayer seguían acogidas allí. «No tenemos palabras para describir lo bien que se ha portado el personal de emergencias», subrayaba Natividad. Todos los afectados, nada más llegar, recibían ropa seca y un kit sanitario con gel, cepillos y pasta de dientes, se les daba una habitación, recibían atención psicológica y un médico les evaluaba.

Veinte familias seguían ayer aguardando para poder regresar a sus domicilios

Los comerciantes se quejan de las pérdidas que han sufrido en plena campaña navideña

La gota fría descargó 268 litros por metro cuadrado en el breve plazo de 36 horas en el término municipal

La noche había sido dura, pero, tras un desayuno reparador, unos y otros empezaban ayer mañana a entrevistarse con los trabajadores sociales para averiguar sin podían regresar a sus domicilios. «Acabo de ir a mi casa, en la calle Gran Vía, y no sabía que estaba tan mal», se lamentaba Eva, al tiempo que trataba de calmar la llorera de su bebé, de dos meses y medio. «Todo está roto, el suelo levantado por la fuerza del agua... Hay que tirar la casa. Solo se ha salvado nuestro coche. No sé qué vamos a hacer. Tengo la cabeza bloqueada. Solo pido que los políticos nos den una solución».

Sus pertenencias se reducían a una bolsa de plástico con ropa mojada y unos pañales.

El equipo de 'La Verdad' salió del comedor y se adentró en la zona de las habitaciones habilitadas para los afectados. Por unos instantes se asemejó a un hospital: el personal sanitario entró en la habitación 18 y sacó con una camilla a una mujer con hemiplejía que gritaba de dolor.

El panorama no era mejor en otro cuarto donde trataban de reponerse Victoriano, de 86 años, y Juana, de 82. Él no puede moverse de la cama porque fue operado recientemente de cadera tras un atropello, y su mujer se desplaza en silla de ruedas, ya que sufrió un derrame cerebral. «Menos mal que el domingo me quedé en casa con mis padres porque la noche estaba muy fea», rememoraba su hija Trinidad. «Mis padres no pueden moverse y mi marido y yo tuvimos que colocar ladrillos en la cama donde estaban para resguardarlos del caudal». El nivel del agua ascendió tanto que ella y su esposo tuvieron que subirse a una mesa. En este punto del relato, Trinidad deja de hablar. Un silencio y rompe a llorar sin consuelo. «¡No le deseo ni a mi peor enemigo la noche que pasé; no podíamos sacar a mis padres y veía que se los llevaba el agua!».

Su madre sentenciaba: «Yo solo pensaba en morirme para no ver lo que estaba pasando».

Banda sonora aérea

En las últimas 36 horas, el municipio había recibido 268 litros por metro cuadrado. El rugido de los helicópteros y de los motores achicando agua eran la banda sonora de la 'zona cero' de Los Alcázares, que se extiende por la avenida de la Libertad y por más de una treintena de vías paralelas, como la calle Murcia.

«Hace cuatro años monté este negocio y lo que he invertido es lo que hay ahora: pérdidas», afirmaba Diego Castejón, gerente de Dicos Mobile. Su sueño emprendedor se ahoga ahora en los 40 metros cuadrados del sótano de su tienda, tomado por el agua, y donde flotan pantallas de móviles de Samsung, iPhone, carcasas, cables...

«No sé qué voy a hacer; hay dos personas contratadas y no tengo género para vender». Las pérdidas de material y daños en la tienda ascienden a 100.000 euros y ha tenido que dar de baja su web para que nadie pueda comprar por internet.

Además, la gota fría fue aprovechada por un ladrón para asaltar el negocio. «En las cámaras se le ve entrar y llevarse dos ordenadores Apple».

No fue el único que hizo negocio con la catástrofe. En la calle Doctor Rafael García Guillén, Mustapha iba rebuscando objetos de metal por los contenedores de obra, en los que los vecinos depositan cualquier cosa imaginable envuelta en lodo. «Llevo un barril de cerveza y un motorcillo. Esto puedo llevarlo al chatarrero y sacar 15 euros», comentaba el marroquí.

A unos metros, en la calle Meseguer, no paraba de sonar la alarma de una Volkswagen Shannon, aparcado sobre la acera. Quedaba tanto barro que sacar que los vecinos ni se inmutaban por ese sonido estridente.

«Me siento acabado», reflexionaba Ramón en la puerta de su tienda Calzados Cervera. «El negocio lo fundó mi suegro, Ginés Cervera, en 1979 y es la primera vez que pasa esto». El agua había arrasado el mobiliario y en plena campaña navideña se cargó 5.000 euros en zapatos, a pesar de que Ramón y su hijo defendieron con uñas y dientes la tienda. «Pusimos maderas, sacos con piedras..., pero hubo un momento en que era imposible».

Este torrente de agua y lodo les causó 20.000 euros en pérdidas. Pero no todos los vecinos podían cuantificar aún los daños. «¿Cuánto vale todo lo que han almacenado mis padres a lo largo de una vida?», se preguntaba María José sacando agua de casa de sus progenitores. En la calle Los Luisos habían depositado una mesa de cristal, esculturas, fotografías... «Esto parecía el mar», se lamentaba Carmen, la madre de María José. «La bombona de butano iba flotando por la cocina y nos refugiamos en casa de mi hija». Pasaba la mano por la pared del pasillo y empezaba a desmenuzarse como plastilina. Cuando terminen de limpiar tendrán que avaluar el estado de la estructura de la casa.

Rompiendo su propia casa

Un manto de lodo cubre toda la 'zona cero'. En la calle Molino, Fran explicaba que se acababa de gastar 4.000 euros en reformar su vivienda y el domingo tuvo que abrir un boquete en la pared del salón para poder comunicar su casa con el inmueble colindante, en el que se refugió con su familia. «Una de mis hijas tiene dos años y la otra ocho meses. No podíamos abrir la puerta de la calle. Nos subimos a la otra casa y hacer un agujero era la única forma de regresar para coger pañales y comida para pasar la noche». No es el único que tuvo que romper su casa entre la desesperación. Antonio golpeaba ayer como un poseso un martillo contra el resbalón de la puerta de su vivienda. «¡Es la única forma posible de sacar el agua que inunda el salón!».