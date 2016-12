Dieciséis familias regresan a sus viviendas

Dieciséis familias desalojadas por el temporal han podido regresar ya a sus viviendas, según informó ayer el Gobierno local. Derechos Sociales está valorando la situación de una tercera vivienda de Algezares, ya que los daños sufridos no hacen posible su regreso de forma inmediata. Todas las familias desalojadas en Alquerías y Gea y Truyols ya están en sus casas, así como la de El Palmar. En Torreagüera aún quedan al menos once fuera de sus viviendas, la mayoría en casas de familiares, según indicó el alcalde Ballesta. Por otro lado, en Patiño los servicios de Inspección Urbanística valoraron ayer los daños producidos en un bloque que estaba habitado por ocupas, donde se produjo un desprendimiento. Según informó el pedáneo de Patiño, Antonio Jiménez (C's), parte del edificio tiene que ser demolido ya que sus pilares son de ladrillo. No había ninguna persona en el momento del derrumbe.