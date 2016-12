Una castástrofe con muchos ceros

Suele ir de traje y corbata, pero ayer tuvo que ponerse un chándal, unas botas de agua y emplearse a fondo con una escoba en el hotel Blue Sense Mar Menor. Armando Domingo, gerente de este establecimiento hotelero de cuatro estrellas, era un currante más sacando barro: «Camareros, cocineros... todos estamos limpiando». Este hotel se inauguró en julio en la plaza del Ayuntamiento y cinco meses después el agua ha causado daños por encima de los 100.000 euros a este imponente edificio.

ALGUNAS CIFRAS 3.000 viviendas presentan desperfectos a causa de la gota fría. 100 establecimientos comerciales y empresas del polígono industrial han sufrido daños. 400 calles tienen problemas en aceras, calzadas y algunos servicios básicos, como el suministro de luz. 10 instalaciones municipales, como la piscina y la biblioteca, están deteriorados. También están analizando caminos rurales y colegios.

El Consistorio es el cogollo de la 'zona cero' de Los Alcázares. Las losas de la plaza habían saltado como el tapón de un refresco por la presión del agua acumulada en las dos plantas del parking. «He perdido mi coche», se sinceraba el gerente. Todo el personal del hotel trabajaba ayer a destajo para cumplir con la programación de Nochevieja. «Teníamos una ilusión tremenda en esta Navidad, pero nos han cancelado todas las reservas», lamentaba Armando Domingo. El agua inundó los ascensores y dejó al Blue Sense sin generadores, calderas...

El barro era el 'cliente' de todos los establecimientos de la zona. En el café-bar Legends, Mari sacaba lodo de su negocio con el cartel que anuncia 'Cubatas a 3,50 euros'. «Se me han roto los congeladores y para las fiestas he perdido 10.000 euros en carne, pescado, marisco...», se quejaba mientras abría las cámaras frigoríficas evaluando el estado del género.

Los males no terminaban ahí, ya que los clientes empezaron ayer a llamar para cancelar comidas y cenas de empresa, de amigos y familiares. «Como los políticos no nos den ayudas, no podremos abrir en Navidad». El Blue Sense y el Legends solo eran el botón de muestra de los cien establecimientos y empresas del polígono industrial afectados en el municipio por el temporal. Eso sin contar otros sectores de actividad, como la banca, que tampoco evitó que el caudal de agua que canalizó la avenida de la Libertad reventase literalmente una oficina de Banco Sabadell. El alcalde, Anastasio Bastida, se reunió ayer con su equipo de gobierno para evaluar los daños sufridos en el municipio, 100 millones de euros. «Es una primera estimación», matizó. Hay desperfectos en diez edificios municipales, en 3.000 viviendas y también están afectados servicios básicos, aceras y calzadas de unas 400 calles. «Siento impotencia y mucha preocupación por la gente mayor», subrayó el regidor.

La rotura de un talud entre la rambla de La Maraña y la del Albujón fue clave para que una 'lengua' de agua arrasase el casco urbano. De hecho, en playas como la del paseo de Manzanares el nivel del mar había subido y apenas quedaban dos metros practicables de costa. El caudal seguía bajando por La Maraña y en la zona de juegos infantiles que hay pegada a la rambla solo seguía en pie un columpio del Arca de Noé. Toda una metáfora bíblica de la fuerza de la riada. Los daños no siempre eran visibles, puesto que la empresa concesionaria del suministro de agua tuvo que realizar diversos análisis antes de concluir que el agua de la red no es apta para consumo humano hasta nuevo aviso.

Bastida espera que el municipio sea declarado «en breve» zona catastrófica y que «las administraciones sean ágiles en la tramitación de las ayudas». Informó de que las clases se retoman hoy en tres centros de Infantil y Primaria. Las aulas seguirán sin actividad en el instituto Menárguez y el colegio Bienvenido Conejero, así como en la guardería. El Consistorio ha habilitado una oficina de atención al ciudadano para que informen de desperfectos y de los problemas que sufren. «En las próximas 48 horas vamos a centrarnos en limpiar». El personal militar de la UME seguirá al mando de la 'zona cero'; ayer atendieron 300 avisos.