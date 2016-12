«Hay que ayudar a quienes no tienen nada para celebrar la Navidad»

Después de hacer las delicias de sus clientes con sabrosos productos artesanos, esta mañana intentan concienciarlos de que también existen otros murcianos que no disponen de recursos para comer, cuanto menos para el desayuno. Por eso, el Horno de Vistalegre, situado en la calle Mariano Ruiz Funes, celebra hoy el denominado Desayuno Solidario: la recaudación de las consumiciones será entregada íntegra a Cáritas. Gloria García, la propietaria, destaca que es su forma de aportar para los más pobres un granito de arena. O de harina en forma de gustosos dulces artesanos.

¿Por qué han decidido impulsar este Desayuno Solidario?

Estamos ya en Navidad, tiempo de estar en familia, de alegría, pero no somos conscientes de la cantidad de gente que pasa estos días, ya no sin celebrar, sino sin tener nada para comer. ¿Por qué no recaudar un donativo? Cuando vivía en Londres organicé varias actividades solidarias y llevaba tiempo queriendo organizar una en el Horno de Vistalegre. He querido aprovechar la Navidad.

¿Cuentan con la ayuda de miembros de Cáritas?

Sí. En cuanto me puse en contacto con Cáritas de San Andrés me ayudaron en todo. Estarán aquí ayudando; les hizo mucha ilusión que contáramos con ellos y fueron los primeros que empezaron a moverse.

¿Cree que los murcianos somos gente solidaria?

Somos bastante solidarios. Solo hace falta gente que impulse actividades que se oigan y sean entretenidas. Con esto y la ayuda de empresas emprendedoras se consiguen grandes cosas.

¿Y golosos?

Mucho, y más en Navidad. ¿Qué sería de la Navidad sin sus dulces típicos? Eso sí: un buen murciano goloso debe saber diferenciar dónde comprar un dulce artesano y casero.

¿Qué es lo que más vende estos días próximos a la Navidad?

Dulces típicos. Cordiales, pastelillos, tortas de Pascua, tortas de recao, mantecados, rollos de Pascua... En esta época, la gente demanda los dulces de antaño, como los que hacían nuestros abuelos y no deben faltar en una sobremesa de Navidad.

¿No tienen miedo sus clientes a engordar demasiado?

Todo el mundo cuando esta comprando dice el típico comentario: 'Si no debería comer nada, que engorda', pero no nos engañemos, la vida con dulce sabe mejor.

¿Tienen aceptación las murcianas tortas de boniato y de chicharrones?

Cada vez más. No hay mejor publicidad que el boca a boca y en ello estamos. Cada vez hay mas gente que viene al Horno de Vistalegre preguntando por nuestras tortas de chicharrones y de boniato.

Ya he visto roscones de Reyes en las grandes superficies, ¿no cree que cada vez se venden antes?

Cada vez se venden antes, pero cada cosa tiene su tiempo.

¡Y los nabos en Adviento!, que reza la máxima huertana.

(Risas). Así es. Aquí no los venderemos hasta Reyes. Primero tendremos que ir a Misa de Gallo y despedir el 2016. Un buen roscón se lo podrá comer en días anteriores a los Reyes, que es cuando hay que comérselo.

¿Cuál es el secreto para conseguir unos dulces navideños sabrosos?

El secreto está en saber dónde comprar, en confiar en obradores de toda la vida. Por ejemplo, nosotros sabemos que los mejores cordiales de Murcia están en Algezares. Pues allí los compramos.

¿Qué le parece que se vendan barras de pan a 20 céntimos?

A la vista está que eso no va a ningún sitio. Volvemos a lo mismo que con los dulces: un buen pan no va a costar veinte céntimos. ¿Qué no llevará una barra si tiene ese valor? Me parece indignante que el trabajo de una persona se pueda degradar tanto.

¿En qué marca la diferencia?

Calidad. Si no es un producto casero puedo asegurar que no estará en el Horno de Vistalegre, y si lo está así se lo haré saber a mis clientes. Cuando me preguntan si algo es casero yo no engaño y eso tiene su recompensa: ver cómo vuelven día tras día. Buen trato. Un trato personalizado. Me gusta llamar a los clientes por su nombre y me encanta que me llamen a mi por el mío. Que vengan y que se sientan como en casa.