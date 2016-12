La autovía del Reguerón y las lluvias dejan Torreagüera como una ciénaga

En la huerta aún están a la vista las secuelas de las peores lluvias que se recuerdan en décadas. Y no solo por los destrozos ocasionados en muchos caminos, donde los baches que ya existían se han convertido en boquetes al aire libre donde cualquiera en moto, coche o bicicleta puede tener el peor día de su vida. Torreagüera es uno de los lugares más afectados, y al problema de las familias desalojadas por la caída de piedras en la urbanización Montegrande, en las faldas del Miravete, se añade otro frente, en el otro extremo de la población, donde se están ejecutando las obras de un tramo de la autovía del Reguerón.

En el entorno de Los Casinos los vecinos viven sin dar crédito a lo sucedido el pasado fin de semana. La autovía se ha convertido en un muro de contención -ya se ha aplanado toda la superficie donde se colocarán los carriles, y se está construyendo una vía de servicio que sustituirá a la que actualmente discurre en paralela a las vías del tren- y toda la línea de bancales que vienen a morir en el corredor de infraestructuras han quedado transformados en una gran ciénaga. Este lugar, junto al carril de Los Silvestres, parecía ayer una alberca de vastas proporciones: los mandarinos tenían aún el agua rozando las ramas, el agua embalsada pasaba de un sembrado a otro sin preguntar, una decena de colmenas flotaba -las abejas también se ahogan-, y no se sabe qué habrá sido de las borregas, que desde el sábado nadie las oye balar, porque el poni del vecindario sí que han conseguido ponerlo a salvo.

Todo era una lámina continua de agua que ha ido bajando de nivel conforme se la ha tragado la tierra, pero ayer todavía había vecinos que tenían que entrar con botas y petos a sus propiedades. Este es el caso de José Orencio Soto Bastida, que para alimentar a los animales que tiene en su casa del camino de Senda Larga- tiene gallinas y un cochino- ha de cargar con un saco de pienso a las espaldas y avanzar entre las aguas estancadas. Ayer le llegaba por la rodilla, pero el fin de semana, con las lluvias torrenciales, llegó a sentir en el vientre el frío de la corriente: «El camino de acceso a la casa, el que está asfaltado, es el de Los Silvestres, pero para entrar aquí ayer había un metro de agua, y con el coche no podía. Tuve que subir el perro al hórreo, las gallinas están ahí muertas, y el cochino tuve que ponerlo encima de unas cajas de limones. Y los tractores seguro que no me van a servir».

José Orencio ha perdido animales y tractores por la tromba y su casa de huerta seguía ayer incomunicada: «Jamás había pasado esto»

«Esto no tiene nombre»

El presidente de la Junta Municipal de Torreagüera, Fulgencio Perona (PP), asegura que el problema es que la unión de empresas que está construyendo este tramo de la autovía del Reguerón no ha tenido en cuenta los desagües de estas parcelas, de modo que no tienen conexión con las acequias de alrededor, y cada vez que llueve el agua queda estancada, de modo que todos los huertos forman una especie de represa. Ayer hubo una reunión de técnicos en el Ayuntamiento para abordar este problema, y, según Perona, se acordó pedir a la UTE que paralice las obras hasta que se resuelva la situación, ya que temen que «si esto no se corrige ahora se genere un problema para siempre». De hecho, dan gracias a la lluvia, pese al agravio, por haberlo podido descubrir a tiempo quedando testimonio gráfico de lo sucedido para futuras reclamaciones.

Otros propietarios, como Juan José Martínez y Fulgencio Garries, mostraban ayer su impotencia porque no se han dejado desagües. «Estamos regando al revés: del huerto a la 'regaera'. Aquí esto no ha pasado en la vida. Cuando en Alquerías había inundaciones y ponían sacos por las inundaciones en las casas, aquí nunca ha llegado el agua ni al portal. Y eso ha sido por culpa de eso», alegan mirando la obra de la autovía. «No nos hemos ahogado de milagro. Aquí se ha cometido una negligencia porque no hay canales que conecten nuestros huertos con las acequias de un lado y otro», lamenta Soto. El pedáneo de Torreagüera dice que el Consistorio asesorará a los afectados «porque esto no tiene nombre».