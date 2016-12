Recomiendan no beber agua del grifo en Los Alcázares y San Javier

Los ayuntamientos de Los Alcázares y San Javier emitieron sendos comunicados de aviso en el que recomiendan a los vecinos no consumir agua del grifo, como consecuencia de las inundaciones que se registraron este fin de semana, siendo dos de las zonas más afectadas a nivel regional.

En el caso de Los Alcázares, la empresa concesionaria del suministro de agua potable en el Ayuntamiento comunicó, tras los oportunos análisis, que el agua de la red no es apta para consumo, por lo que se insta a los habitantes de la localidad a que no la consuman hasta que no se avise de lo contrario.

En San Javier, Hidrogea recomienda no beber agua del grifo por la turbidez que ha provocado la filtración de agua del temporal en el depósito de la Mancomunidad que abastece el término municipal.

Así, informó que debido a las fuertes lluvias de los últimos días y el crecimiento del caudal de las ramblas, el depósito de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ubicado en la parte alta de El Mirador, que suministra agua potable a todo el término de San Javier, recibió agua de lluvia con algo de tierra que ha provocado que el agua llegue con un poco de turbidez.

Desde que se detectó la incidencia se está trabajando para purgar las redes de San Javier, aunque recomiendan no beber agua del grifo hasta este martes por la mañana, cuando Hidrogea volverá a informar nuevamente de los niveles de turbidez en el agua que es totalmente apta para el resto de usos domésticos.