«Nuestro hijo nos había enviado fotos de la zona de los atentados a mediodía»

Los padres de los alumnos de Bachillerato del instituto Infante Don Juan Manuel vivieron en la noche de este lunes "una mala pesadilla", como asegura Antonio Rubio, el padre de Diego, uno de los estudiantes que se encontraban de viaje de estudios en Berlín, tras haber visitado Praga, en el momento del brutal atropello en el mercadillo de Navidad.

"Mi mujer y yo nos enteramos del presunto atentado viendo las noticias por la noche. Diego nos había enviado fotos de la zona que aparecía en televisión a mediodía cuando hablamos con él. Pasamos mucha angustia", relata. Inmediatamente, Antonio se lanzó a por el teléfono para tratar de contactar con su hijo y "por suerte lo cogió a la primera. Estaban bien".

El grupo de más de 60 alumnos del instituto murciano comió este lunes en el mercadillo navideño de la zona turística de Breitscheidplatz, "precisamente en uno de los puestos que el camión se llevó por delante". Más tarde, decidieron irse a hacer una excursión para luego volver a cenar al lugar en el que ocurrió el terrible suceso.

Sin embargo, por una cambio de planes de última hora, los chicos acabaron cenando a dos minutos de distancia de la zona en la que el camión acabó con la vida de doce personas e hirió a 48.

"Cuando lo llamamos nada más conocer la noticia, hablamos con él y no nos escuchaba bien por el ruido de las sirenas. Nos contó que estaban cerca del mercadillo, pero ellos aún no sabían qué ocurría", afirma este padre, que asegura haber vivido los minutos más angustiosos de su vida.

"Son jóvenes, a los dieciséis no tienes miedo de nada, y ellos no están asustados. Pero anoche siguieron las indicaciones de la policía alemana que aconsejó no salir a la calle".

Antonio insiste en que está "deseando que vuelvan. Diego y sus compañeros regresan esta madrugada a Murcia y entonces sí podremos respirar tranquilos".