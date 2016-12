La Comunidad evalúa los daños con urgencia para solicitar la declaración de zona catastrófica

estimad@s señor@s de LA VERDAD, después de haber sido censurado repetidas veces en mis comentarios, me gustaría pedir una aclaración por su parte... considero un abuso que restrinjan la libertad de opinión de la ciudadanía conforme a sus intereses, por lo que pido una explicación al respecto... graacias



Ahora dirán los políticos de turno, que la recuperación del Mar Menor ha sufrido un varapalo, que ha perjudicado la recuperación de la laguna y así hasta el verano. Después del verano, a llorar porque el turismo se ha ido a otro lado, así nos va.

A mi me da verguenza, siendo murciano, tener que pedir nada al gobierno central por no haber prevenido las consecuencias. Murcia debe estar más preparada que el resto de regiones, y si no lo está, alguien tendrá la culpa. Además mucha gente que ha sido afectada es por culpa suya, por no poner los medios antes de que lloviera. Han tenido años para hacerlo. Hay calles que nunca se inundan aunque lluevan 1000 litros. Aprendamos de esas zonas.



Tú tranquilo, que el gobierno central no va a dar nada por mucho que pidan. Ya pasó con Lorca donde Rajoy dijo "estamos trabajando para que Europa aporte ayudas a Lorca".

Las catástrofes naturales nos asolan: Terremotos, inundaciones y Presidentes de Gobierno corruptos (es una catástrofe y siendo del PP es... natural)



Lo mejor es Andalucía o Cataluña, donde desaparecen 3000 millones de euros pero hay calma, brisa leve, clima apacible siempre.

hola pedro, había respondido a tus observaciones con las cuales no estoy de acuerdo, pero LA VERDAD me ha censurado... me parece que todos juntos tendriamos que actuar contra este medio privado que, debido a sus intereses, no nos permite comunicarnos, debatir y expresarnos libremente... un saludo



Es necesario para recuperar daños de los vecinos lo de la zona catastrófica pero que no se deje de lado el mejorar y hacer planes de avenidas. Tanques de tormentas eficaces, no lo que pasó en San Pedro, etc. Hay que moverse antes de que pasen estas cosas. Y si hay parkings subterraneos se pueden soterrar ramblas o hacer recolectores de agua, etc. No todo es casas, casas, resortes, casas, casas. Que el ayuntamiento y la CARM se molesten en hacer las cosas bien, que para eso recaudan impuestos.

Ahora a pedir tanques de tormentas, canalizaciones, ayudas, etc, con lo fácil que hubiera sido no dar permisos para construir en cauces naturales del agua. Poco nos pasa.