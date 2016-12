Los Alcázares, 'zona cero' del diluvio

Tienes razón en casi todo (pienso yo) , las ramblas las crea o las creó la propia naturaleza , y como siempre , nosotros queremos cambiar dicha naturaleza , ademas de encauzar las ramblas a su paso por las poblaciones , lo mas normal seria , no construir dentro de sus cursos ni comerles el terreno , el agua de una rambla , igual no aparece en cincuenta o cien años , pero cuando aparece con toda su fuerza , casi nada puede pararla ,otro ejemplo de torpeza humana , es construir viviendas justo en las laderas de las montañas .

Increíble... y que se haga creer que es un desastre natural como un terremoto o algo así, es que es para fliparlo. Los ayuntamientos de las zonas afectadas no han movido un dedo desde hace siglos para evitar estas situaciones. El agua tiene que correr, y si no se dirige el rumbo, pues pasa esto.

Perdona, pero no. En los países que llueve muy a menudo se inundan también como aquí o más. Ya lo hemos visto muchas veces en las noticias y no hace falta nombrar que países son. Que no debería pasar, cierto. Pero esto también pasa en las zonas del norte de España, donde tanto llueve.

Todo en su justa medida. Esto no es normal, cierto es que ha caido mucha agua pero no es normal que se inunde todo el pueblo. Hay dos ramblas canalizadas sólo y todo esa agua que viene no es de lo que ha caido en las calles, hay que mejorar esto ya y no solo hacer casas y resorts. Que siempre que llueve más o menos corre el agua en el pueblo y se anega el centro y cerca del ayuntamiento.