Las heridas de Nadia

A nadie se le escapa que el caso Nadia -la niña leridana víctima de una enfermedad rara y de la codicia de sus padres- es excepcional. Es algo obvio, como lo es el hecho de que mientras se habla de esta estafa miles de personas siguen sufriendo por culpa de síndromes terribles para los que no hay cura, ni tratamientos eficaces, ni dinero para la investigación. Sí, todos somos -o deberíamos serlo- conscientes de ello. Pero, inevitablemente, «algo se ha roto estos días». Lo confiesa Francisco Reina, padre de Ainara, una niña de siete años que padece síndrome de Cach, un tipo de leucodistrofia que la mantiene en silla de ruedas. «A mí me han llegado a llamar para preguntarme si éramos nosotros los de la estafa», cuenta.

«Por supuesto, este caso nos ha salpicado a todos», admite María José Teruel, que padece una neurofibromatosis tipo 2, una enfermedad rara que ha llenado de tumores su cuerpo y la ha dejado sorda. «Lo que más duele no es el daño que nos han hecho a todas las personas con enfermedades raras, sino a esa pobre niña inocente que no tiene culpa de nada», lamenta.

Unas 85.000 personas padecen en la Región una enfermedad de las denominadas raras (aquellas con una incidencia inferior a dos casos por cada 1.000 habitantes), según consta en el registro regional de la Consejería de Sanidad. Algunas de estas familias llevan a cabo campañas solidarias, como la de Ainara. Sus padres, Francisco Reina y Sonia Nicolás, fundaron en 2014 la asociación Soldados de Ainara, y esta misma tarde presentan un documental en la Filmoteca Regional (20.00 horas) en el que resumen su lucha.

«Los tratamientos que se han demostrado eficaces están disponibles en la sanidad pública», recuerda Sánchez Solís



«A las necesidades hay que darles respuesta desde el Sistema Nacional de Salud; ese debe ser el objetivo», advierten en Feder

También María José Teruel participa en una iniciativa de recaudación de fondos, a través de la Asociación Chromo 22. De cara a estas fiestas sortea una cesta de Navidad en su pueblo, Cehegín, al tiempo que vende pulseras solidarias. «Hemos recaudado 52.000 euros en toda España, que se destinarán a un proyecto de investigación» del Grupo de Estudio de las Neurofibromatosis del Instituto Catalán de Oncología (ICO), explica. «No utilizo ni un euro para mis gastos; me lo pago yo todo», añade.

En Cartagena, la familia de Andrés, un niño afectado por amaurosis congénita de Leber -una enfermedad que afecta a la visión y lo ha dejado ciego- ha iniciado una campaña para recaudar dinero con el objetivo de costear la participación del niño en un futuro ensayo clínico a desarrollar en Ghent (Bélgica). «Desde que estalló el caso Nadia notamos la desconfianza», confiesa la tía de Andrés, Raquel Teruel. Tanto, que se están planteando dar una rueda de prensa para explicar sus propósitos.

La recogida de tapones y las campañas con famosos en las redes sociales se han ido generalizando en los últimos años. La movilización a favor de los afectados por enfermedades raras es fundamental en un campo huérfano de financiación: el dinero público y privado para la investigación se destinada mayoritariamente al cáncer y a patologías mucho más prevalentes. Pero quizá ha llegado el momento de plantearse que no vale cualquier tipo de campaña, y que a quienes solicitan ayuda económica hay que exigirles transparencia. Las cosas, en definitiva, hay que hacerlas bien, porque lo contrario rompe la confianza y perjudica precisamente a quienes más necesitan de esa ayuda.

Médicos y asociaciones cuestionan, para empezar, la tendencia a valorar cualquier tratamiento en el extranjero como si fuera la piedra filosofal. Al padre de Nadia le valió con decir que la terapia que necesitaba su hija estaba en Houston para dotar a su campaña de pedigrí científico. No hubo comprobaciones, y sí espectáculo mediático.

«Los tratamientos que han demostrado su eficacia están disponibles en el Sistema Nacional de Salud, no hace falta salir fuera de España», subraya Manuel Sánchez-Solís, jefe de Pediatría de La Arrixaca. En la Región de Murcia «hay incluso más accesibilidad que en otras comunidades autónomas», añade. El Servicio Murciano de Salud financia medicamentos que cuestan 300.000 euros al año para un solo paciente.

No solo los fármacos eficaces están disponibles, también los experimentales a través de ensayos clínicos, a los que se suman los denominados tratamientos de uso compasivo. «Incluso si no hay un medicamento disponible en España, pero se ha comprobado que puede ser útil, hay una vía para que sea financiado por la sanidad pública», explica Sánchez Solís.

Pero, por desgracia, la mayoría de enfermedades raras no disponen a día de hoy de tratamientos eficaces. ¿Qué padres no se movilizarían para darle a su hijo una posibilidad, por muy remota o poco realista que sea? Esa angustia es campo abonado para los oportunistas, que también los hay en el campo de la ciencia y la medicina. «Cuando se dan estas situaciones aparece gente que ofrece todo tipo de cosas, y a veces se montan campañas para nada», lamenta Álvaro Navarro, pediatra del equipo de cuidados paliativos de La Arrixaca. No siempre es así; a veces puede que los tratamientos en el extranjero sí obedezcan a ensayos clínicos serios que todavía no han llegado a España. Pero, en ese caso, la lucha debe estar encaminada a que ese fármaco sea accesible para quien lo necesite a través del sistema público. Así lo entienden los profesionales, y ese es también el objetivo de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). «El Sistema Nacional de Salud debe dar respuesta a todas las necesidades, y además hay una vía de sanidad transfronteriza en la Unión Europea», recuerda el totanero Juan Carrión, presidente de Feder. «Lo que hay que hacer es agilizar los procedimientos, y también garantizar la información», añade. En ocasiones las familias se encuentran perdidas y se lanzan a hacer la guerra por su cuenta sin ser conscientes de que hay herramientas y cauces a los que podrían acogerse.

Equidad, no caridad

El modelo español se basa en la equidad. Todo el mundo tiene derecho a la mejor tecnología, al último de los avances. Plantear actos de caridad como la recogida de tapones de plástico o la celebración de galas con famosos conlleva el riesgo de subvertir ese modelo.

Pero eso no significa que no haya lugar para las campañas solidarias. Son, de hecho, fundamentales cuando están destinadas a impulsar la investigación, siempre y cuando cumplan una serie de criterios básicos, como el respaldo de organizaciones o asociaciones cuyo trabajo en el campo de las enfermedades raras esté contrastado.

Un ejemplo es la campaña de Feder y de la Asociación de Familiares y Afectados de Lipodistrofia (Aelip), con base en Totana, que sostienen un ambicioso proyecto de investigación desarrollado por la Unidad de Enfermedades Tiroideas y Metabólicas (UETeM) del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, en colaboración con la Unidad de Genética Médica de La Arrixaca. Lo dirigía Encarna Guillén hasta su nombramiento como consejera de Sanidad. Esta investigación ha permitido seguir en más de 450 personas de la Región el rastro genético de una mutación que provoca la denominada enfermedad de Celia, un tipo de lipodistrofia extremadamente inusual. Al síndrome se le bautizó con el nombre de Celia en recuerdo de la hija de Juan Carrión, presidente de Feder, y de Naca Pérez de Tudela, ya que la niña fue la primera paciente en la que se describió esta alteración genética.

Profesionales y pacientes reman también en la misma dirección en la campaña 'Todos con Natalia', otro ejemplo de buenas prácticas que impulsa Carmen María Alarcón, la madre de una niña afectada por el síndrome de Niemann Pick, una terrible enfermedad que provoca un proceso neurodegenerativo. El dinero se destina a una línea de investigación que desarrolla el Instituto de Neurociencias de Alicante de la mano de su director, Salvador Martínez, quien se ha implicado personalmente en la campaña. El estudio ya ha comenzado en fase 'in vitro', con el cultivo de células de los dientes de leche de Natalia y también de su madre, portadora de la alteración genética que ha desencadenado el síndrome. El siguiente paso es probar la terapia celular y génica en un modelo animal, y de ahí dar el paso a un ensayo clínico en humanos. Iniciativas solidarias como esta vienen a cubrir el hueco dejado por las instituciones públicas y la industria farmacéutica, poco interesada en carísimas inversiones de difícil retorno por la escasez de pacientes afectados.

A veces, las campañas solidarias de afectados por enfermedades raras tienen también un componente social. Las familias con escasos recursos se enfrentan a unos enormes gastos no ya en tratamientos, sino en terapias complementarias que no paga el sistema público, o que ofrece de forma insuficiente: logopedas, fisioterapeutas, atención psicológica y un largo etcétera. Hay, además, que adaptar las viviendas, adquirir sillas de ruedas solo financiadas en parte y echar mano de empleadas del hogar y cuidadores. A veces, los padres terminan por abandonar su trabajo por la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la situación en casa. En estos casos, cuando las ayudas de la Dependencia o por minusvalía no son suficientes, las redes asociativas pueden convertirse también en un apoyo.