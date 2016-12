El 'errejonismo' cala en la Región

Como reconoce Óscar Urralburu, el líder regional de Podemos, en la entrevista, a los dirigentes de su partido les pirra el debate político. Tanto que, a veces, se enzarzan en discusiones bizantinas que amenazan con acabar en duelos de honor al amanecer.

En eso están los últimos días a cuenta de la asamblea ciudadana de Vistalegre (Madrid) de febrero: que si mayor o menor proporcionalidad, que si votar juntos o separados los documentos políticos y los cargos... Para ellos es una discusión de procedimientos, cuando en realidad se trata de una guerra por el poder, al menos por el mayor o menor poder que deba concentrar Pablo Iglesias, cuya reelección como secretario nadie discute.

Las desavenencias públicas, de amplia repercusión en Madrid tras la cruenta batalla por la dirección del partido en esta comunidad, han terminado por llegar a la Región con la aparición de diversos manifiestos que han obligado a posicionarse a la cúpula directiva. Sin embargo, aquí las disputas se libran con sordina. Al igual que en la dirección nacional, nadie discute en la Región el liderazgo de Óscar Urralburu, pero a diferencia de lo que ocurre con Iglesias, éste ha desarrollado una organización abierta y muy participativa, capaz de reconducir e integrar las diferencias que vayan surgiendo.

Algunos dirigentes que firmaron el manifiesto de Errejón, también suscribieron el de los anticapitalistas

Candidato a la reelección

Fiel a esa concepción de partido, con una plena democracia interna, Urralburu se ha alineado con las tesis de Íñigo Errejón, y con él la plana mayor de Podemos en Murcia, incluidos los otros cinco diputados regionales. Los anticapitalistas son minoría, pero tienen presencia en el Consejo Ciudadano Regional, mientras que la bandera de las tesis de Pablo Iglesias la ha enarbolado en la Región el diputado nacional Javier Sánchez Serna. La eurodiputada murciana Lola Sánchez, aunque en ocasiones se ha aproximado a los anticapitalistas, ha mantenido hasta ahora una discreta y prudente posición sobre el debate interno que sacude el partido.

No obstante, las trincheras no son inamovibles, prueba de que la inflamación aún no es grave en la Región. Algunos de los firmantes del manifiesto 'errejonista', por ejemplo, también firmaron el de los anticapitalistas.

Tampoco existe preocupación por el riesgo de que la organización en Murcia quede fuera de juego y debilitada si finalmente se imponen los defensores de Pablo Iglesias, dada la autonomía de que gozan las organizaciones territoriales y el indubitable liderazgo de Urralburu -al menos hasta ahora-, quien, pase lo que pase en Vistalegre, piensa presentarse a la reelección como secretario general para darle continuidad al proyecto que inicio hace dos años.