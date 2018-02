«Tengo 10.000 euros en criptomonedas, pero sé que mañana puedo no tener nada» Ángel consulta la cotización de la criptomoneda en la que invierte. / P. N. Cada vez más inversores, muchos sin experiencia, se acercan a las monedas virtuales, también en la Región. Los expertos en economía advierten de los riesgos de este tipo de productos PEDRO NAVARRO Lunes, 12 febrero 2018, 09:21

Dicen que el hombre es el único animal capaz de tropezar en la misma piedra dos veces, un enunciado que desde un punto de vista de la experiencia podría ser hasta optimista. En pleno cambio de siglo, las llamadas 'puntocom' -empresas muy vinculadas internet, como el archiconocido portal español Terra- llevaron a la ruina a miles de accionistas, atraídos por el 'boom' en el desarrollo de la red de redes y por un crecimiento rápido y espectacular el valor de estas sociedades. Pero, siendo justos, no toda la culpa reside en unas empresas sin un modelo de negocio claro, sino también en unos inversores que no supieron o no quisieron ver que no bastaba con la expectación que generaban para hacerlas rentables.

¿Está ocurriendo los mismo con las criptomonedas o monedas virtuales? ¿Se está alimentando una nueva burbuja tecnológica? La más conocida y demandada, el bitcoin, ha visto subir progresivamente su valor, con bastantes altibajos, desde su creación en 2009. Pero fue el año pasado cuando tras una escalada vertiginosa, alcanzó precios casi demenciales. «Comprar un bitcoin a finales de agosto podía suponer una inversión de 5.000 euros, en diciembre costaba 20.000 y un mes después cayó a la mitad; su precio fluctúa salvajemente», explica Francisco Maeso, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y experto en Sistema Financiero. Para Maeso, estas inversiones son ejemplo de una economía «de casino». «Apostar por estos productos no tiene más problemas si uno se lo toma como un juego y sabe que lo puede perder todo y que no hay garantías», remarca, al hilo de este argumento.

Sin embargo, no es fácil sustraerse muchas veces a los cantos de sirena que según Maeso llegan a través de los medios y que reflejan alguna que otra historia de éxito. Lo cierto es que cada vez más inversores, muchas veces sin experiencia, se acercan a las monedas virtuales, también en la Región de Murcia. «He invertido unos 700 euros en criptomonedas y a día de hoy su valor alcanza casi los 10.000», asegura Isabel Llorente, empleada de una consultora en Murcia. Ella, como muchos otros, llegó a estos productos a través del boca a boca. «Un compañero de trabajo, que estaba más enterado de estas cosas me explicó un poco el asunto hace más de un año y me subí al carro», explica.

A la misma rueda, aunque meses más tarde y a rebufo de la escalada de cotización y del 'boom' informativo, se cogió otro colega suyo, Ángel Illán. Sus teóricas ganancias -en enero había doblado su inversión inicial de 400 a 800 euros- son más modestas, pero en principio, nada despreciables en relación a lo que se puede esperar de otros valores. «Llevaba un tiempo con la idea en la cabeza, me había informado en blogs y foros y pensaba meterme en ello con unos cuantos amigos, pero en el puente de la Constitución me calenté y metí 200 euros, que luego amplíe», relata. Tras él se apuntaron tres amigos más y otra docena de compañeros de trabajo se interesaron con la intención de probarse. «En diciembre la gente se empezó a meter como loca, porque además no hace falta un conocimiento técnico específico y lo puedes hacer por tu cuenta, sin intermediarios y desde casa», apostilla.

Acceso simple a su compra

Y es que, en su forma más simple, es posible acceder a su compra a través de varias plataformas de internet con una simple transferencia o tarjeta de crédito. Una vez dentro, y haciendo frente a las elevadas comisiones, se puede comerciar con diferentes criptomonedas jugando con su cotización. Esta se puede seguir en tiempo real a través de varias páginas y aplicaciones. Aunque el bitcoin es la más conocida, la más consolidada y la que goza de una mejor reputación, no es la única moneda virtual: circulan casi 1.500 diferentes en estas webs de compraventa. «El precio del bitcoin ahora mismo es prohibitivo, así que empecé cambiando euros por ethereum, que también está bien considerada y a partir de ahí compré otras más pequeñas», destaca Ángel, defendiendo la importancia de diversificar las inversiones. Isa también prueba con las llamadas 'monedas alternativas', pero utiliza como divisa base el bitcoin. «Cuando veo que alguna repunta, al final acabo cambiándolas a bitcoins, que además tiran del precio de las demás y aprovecho la doble subida. Por otra parte, nunca vendo algo en pérdidas, porque la moneda siempre se puede revalorizar cuando menos te lo esperas», explica. Son inversores autodidactas, que se apoyan en blogs, foros y comentarios para tomar sus decisiones. «Intentamos elegir con cabeza, viendo la trayectoria detrás de cada criptomoneda, si hay un proyecto interesante que las apoye o según noticias medios a las que otros no atienden», añade.

También aseguran no dedicarle demasiado tiempo para gestionar sus carteras. Ángel no suele mover mucho lo adquirido, pero comprueba varias veces al día con el móvil las cotizaciones, «como el que mira el WhatsApp». «Hago movimientos según vea el mercado, el último, en diciembre; otros conocidos míos que tienen más dinero dentro hacen más operaciones, para no perder nada», cuenta Isabel.

Inversiones de alto riesgo

Evidentemente, y como subraya el profesor Maeso, ninguna inversión de alta rentabilidad carece de un alto riesgo, y menos en un caso extremo como el de las criptomonedas. Y es que algunas de ellas han visto multiplicar su valor por casi 60 durante 2017. «No esperaba subidas tan enormes», reconoce Isabel. ¿Qué sustenta estas subidas y rendimientos? «Aquí no hay activos reales de ningún tipo de producción, como los hay detrás de la acción de una empresa, o la capacidad de cobrar impuestos del Estado que hay detrás de los bonos del Tesoro, solo hay código», puntualiza Maeso. El único respaldo de las monedas virtuales es el hacer pensar que son un bien limitado, como el oro, y que pueden servir para acumular valor, en tanto que haya gente dispuesta a pagar por ellas, explica. Tampoco le resta importancia en el interés que despierta el hecho de que sean utilizadas para el pago de actividades turbias a través de internet, al no estar reguladas o fiscalizadas.

Esta falta de regulación es precisamente, una de las amenazas para todos aquellos en colocar unos 'ahorrillos'. «¿Quién te dice que vayan a seguir existiendo dentro de 10 años? Un inversor serio no puede considerar apostar por ellas, porque le es imposible calcular los riesgos y tiene que enfrentarse a demasiadas incertidumbres: para empezar, no hay garantías en caso de quiebra como ocurre con un depósito, ni una regulación de la actividad económica o la responsabilidad de las empresas que operan con ellas o las custodian, ya el riesgo de robo es real y ocurre», apostilla Maeso. También destaca la amenaza constante de que se ponga en marcha alguna legislación que dificulte su actividad, actuando, por ejemplo, sobre las grandes empresas que las producen en China, aprovechando el bajo coste de la energía. Tampoco debe olvidarse la existencia, directamente, de monedas fraudulentas, lanzadas por «chiringuitos financieros» que quedan meras estafas, como el caso de la española 'Unete'. La misma Isabel reconoce que una mala elección le llevó a perder 200 euros invertidos de un plumazo.

No obstante, los defensores de esta tecnología también tienen un arsenal de críticas para la economía tradicional, a la que acusan de estar condicionada por intereses políticos y de contar con un amplia lista de víctimas y pufos pese a todos sus controles y regulaciones.

«Son inversiones extremadamente volátiles y estamos claramente una burbuja», continúa el profesor de la UMU, que describe el comportamiento en su cotización como «profecía autocumplida»: si todo el mundo piensa que va a subir, subirán, si no, siempre puede entrar el pánico, de forma que una venta en cadena haga que su valor se desplome. Es el llamado «comportamiento de manada».

Isabel y Ángel lo tiene claro y han invertido sus cantidades a fondo perdido. «Ya sé que hay muchos expertos que dicen que hay que huir de esto para la peste, pero para mí es casi un hobby o como jugar a la lotería; si sube, sube y si baja, baja. Que sea lo que Dios quiera quiera», confiesa Ángel, que no cree posible hacerse rico con esta inversión. Con un pensamiento similar inició su andadura Isabel. «Ahora se supone que tengo mucha pasta, pero toda está en el aire; siendo realistas, se podría decir que ahora mismo, que no he cobrado nada, soy 700 euros más pobre», comenta con sorna Isabel, que no aspira a hacerse millonaria pero no le importaría «conseguir un pequeño desahogo» al cabo de unos años.

¿Cuándo recoger las ganancias?

La pregunta es cuando saltar del barco antes de que se hunda, porque, si se está ante una burbuja como remarca Maeso, sin lugar a dudas se hundirá. «Habrá gente que obtenga ganancias, como con todo producto altamente especulativo, pero el último que llegue pagará el pato», advierte Maeso, que no descarta, no obstante, que la burbuja tarde aún un tiempo en pincharse. «Decía una economista que el mercado puede permanecer más tiempo irracional que tú solvente», señala para ilustrar con humor esta posibilidad. Ante este dilema se encuentran los inversores.

Ángel no se plantea por el momento deshacerse de sus criptomonedas: «Tengo un amigo que, a pesar de que arriesgó poco, que se obsesionó y se pasaba el día pendiente las cotizaciones; al final, en poco tiempo se deshizo de todo por salud», comenta. Isabel sí se ha puesto una fecha tope para tomar una decisión. «Hay estimaciones que indican que en 2020 se clarificará el mercado y se verá si las monedas virtuales se consolidan o desaparecen. Ahí tomaré una decisión de retirar el dinero o no, si queda algo sobre lo que decidir», asevera. «Cuando surgió Facebook, poca gente daba un duro por él, y ahora el que pudo apuntarse y no lo hizo seguro que se da cabezazos», valora Isabel. La percepción puede ser muy diferente si se aplica el mismo razonamiento a Terra. Por lo pronto, no estaría de más mirar atentamente al suelo para no trastabillarse con otro canto rodado redondeado a base de unos y ceros.

Criptomonedas para novatos

¿Son realmente monedas? Si atendemos a lo que explica el profesor Maeso son «productos de inversión» altamente especulativos, pero no divisas o dinero fiduciario, ya que no cumplen los requisitos para ello: no están respaldadas por gobierno o ley alguna, no se pueden utilizar de forma generalizada para la compra e bienes y servicios, su cotización es muy inestable, no son fáciles de guardar y no sirven para medir el valor de un mercado.

¿Cómo se intercambian y dónde se almacenan? Su forma de intercambio es similar al conocido P2P, que los cibernautas conocerán por programas de intercambio como 'eMule' o 'BitTorrent'. Utilizan en la tecnología 'Blockchain' o 'cadena de bloques', que básicamente es una base de datos o 'libro de contabilidad compartido entre los diferentes participantes en este 'sistema monetario', conectados en red. Cada uno tiene una copia de las diferentes operaciones y del historial de titularidad de cada moneda y cada uno verifica, asimismo, que esa información es cierta. Los datos quedan así bloqueados y es casi imposible cambiarlos mediante un pirateo porque habría que hacerlo en cada ordenador de la red o nodo.

¿Cómo se generan? Repiten el patrón del oro ya que su obtención es similar a la de este metal precioso: era un recurso natural de fácil extracción al principio, pero conforme se fueron explotando las minas, se hizo más costoso encontrarlo. Asimismo, su escasez permite utilizarlo para acumular valor. Las criptomonedas son extraídas por los llamados 'mineros'. Estos son usuarios o nodos que ponen la potencia de cálculo de su ordenador al servicio del sistema para procesar operaciones y verificarlas, es decir para copiar y dar fe de la autenticidad de cada apunte de su libro de contabilidad. A cambio de ello reciben monedas gratis y también cobran por dar preferencia a unas operaciones sobre otras. Conforme se ponen más monedas en circulación y el libro de registro se amplía, hay que hacer más operaciones y se hace más costoso. Los principales mineros son ahora grandes instalaciones en países como China, donde la electricidad y los componente electrónicos son baratos, lo que permite optimizar el 'minado'. Algunas monedas también utilizan inicialmente las llamadas ICO (Initial Coin Offert), que son arriesgados sistemas de captación de fondos para financiar proyectos, como si fueran acciones. Por esa capacidad de cálculo creciente necesaria, y en función de la moneda de la que hablemos, cerrar una transferencia puede no ser algo inmediato y puede llevar su tiempo.

¿Si todo el mundo tiene copia del libro, porque solo puedo yo operar con mis monedas? Porque cada cartera o monedero cuenta con dos claves más largas que la del wifi que viene por defecto: por un lado, una pública que es como el buzón donde se me pueden hacer ingresos; por otro, una clave privada que es la que me permite disponer de mi dinero. Esa se mantiene siempre solo secreta para mí, ya que cuando transfiero monedas a otra persona, esta las hace suya gracias a una firma, que es una tercera clave formulada a partir de la privada y que sella el traspaso.

¿Bitcoin es la única criptomoneda? No. Es una de las pioneras, la más conocida y la más consolidada. Hay otra que también gozan de buen cartel como ethereum y litecoin, pero también hay un mercado de monedas alternativas, que incluye casi 1.500.

¿Cómo consigo mis primeras criptomonedas? Se puede operar por cuenta propia a través de ciertos programas, pero para un usuario novato, lo más fácil es utilizar ciertos portales web, llevados por empresas, que funcionan como 'casas de cambio'. Uno de los más conocidos es 'Coinbase'. Aquí, tras darse de alta y ciertas comprobaciones de identidad, pueden comprarse monedas virtuales mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Estas se guardan instantáneamente en un monedero o cartera virtual. También puedo reintegrar nuevamente su valor en euros a mi cuenta corriente. Estas operaciones suele ser inmediatas porque Coinbase las suministra desde sus reservas propias. La pega es que a través de estos portales, con dinero fiduciario, como son los euros, solo pueden comprarse bitcoins, ethereums y litecoins.

¿Y cómo accedo al resto de monedas virtuales? Es necesario mover la cartera de criptomendas alojada en plataformas como 'Coinbase' a otras páginas de 'tradding' o mercadeo puro y duro como 'Bittrex', donde se compran y venden divisas virtuales de todo tipo.

¿Es caro operar? Las comisiones en estas páginas son muy altas. Todo cambio de moneda en 'Coinbase' supone un costo del 1%. Las operaciones con tarjeta de crédito suponen un 3% más. Retirar fondos en euros para los usuarios del Viejo Continente supone el desembolso de 0,15 euros. Además, los intercambios entre usuarios de 'Coinbase' son gratis, pero recibir transferencias desde fuera o mandar dinero a otra plataforma como 'Bittrex' puede tener costes fijos. En el caso de bitcoin, 5 euros para la entrada y 30 para la salida.

¿Pueden robarme mis criptomonedas? Como ya se ha señalado, es muy difícil alterar la titularidad de una cartera de monedas virtuales, ya que hay que cambiarla en todas las copias existentes. Pero un pirata si puede robar la clave privada de un usuario y disponer de su monedero. Hay maneras de evitar esto, por ejemplo, sacando la clave privada de esta plataforma y guardándola en memorias externas de alta seguridad no conectadas de internet.

¿Es fácil seguir la evolución del mercado? Hay páginas y aplicaciones móviles como Coinmarketcap.com que hacen un seguimiento constante de la evolución de su cotización.