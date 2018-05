Vegan Queen lleva al público más joven una comida vegana de calidad Este fast food dispone de un salón para fomentar la convivencia con los animales y que los clientes acudan con sus perros EFQ Miércoles, 30 mayo 2018, 13:38

Vegan Queen nace de la necesidad de acercar el veganismo «a las personas del siglo XXI», que empiezan a tener consciencia acerca de lo que comen y quieren dejar de comer productos de origen animal. Y esto lo hace de una forma atractiva y variada, demostrando que los veganos no sólo comen verdura sino que pueden disponer en este establecimiento hasta hamburguesas con beicon 100% vegetal con un sabor muy conseguido.

Todo esto lo hace rompiendo un gran mito, que es el de 'comer vegano es caro'. Vegan Queen es un 'fast food' vegano en el que se come bien, en buena cantidad y por poco precio. Además es un lugar donde descubrir sabores, texturas y una apariencia nunca vista hasta la fecha. «Las personas que vienen por primera vez alucinan, y repiten siempre que pueden. Vienen muchas personas 'carnívoras' que entran súper escépticas, y salen verdaderamente sorprendidos, diciendo que han cenado súper bien, que algunas de las hamburguesas sabían a carne y estaban buenísimas y que, las que no intentan imitar la carne, tienen sabores únicos que no habían probado nunca y les gusta mucho», señala Lorena, gerente de la empresa.

Este 'fast food' resulta novedoso y acerca el concepto a los ciudadanos que se atreven a comer de todo y probar cosas nuevas. La mayor parte de los clientes de este establecimiento no son veganos, pero se convierten en clientes de este restaurante gracias a sus sabores. Para potenciarlos, las especias son las claras aliadas de Vegan Queen, ya que ofrecen matices únicos. Para crear algunas de las texturas, utilizan productos muy conocidos en el mundo vegano como la soja texturizada o el seitán, con los que se consiguen carnes vegetales. Éstas, unidas a las especias, la creatividad y las ganas de innovar, son claramente las que hacen que se puedan conseguir hamburguesas únicas e inigualables.

La meta de esta iniciativa es hacerse un hueco en la hostelería murciana, siendo cada vez más conocidos y «una opción más para el ciudadano medio y no sólo para personas veganas», además de expandir el proyecto.

Variedad y sabor

Uno de los productos estrella de Vegan Queen son las brochetas de 'poyo', con gran parecido con las originales. En su carta también es común encontrar palabras como karne, keso, poyo, zerdo...porque así da a entender lo que quiere imitar sin tener que meter a un animal en su menú.

Dispone de una amplia variedad de productos sin gluten, así como de un 'menú cachorro', indicado para los más pequeños de la casa. El pan es de gran calidad, cuyo proveedor es Tío Pencho: artesano, hecho con harinas vírgenes y sin aditivos, fermentado con masa madre, como se hacía antiguamente.

En cuanto hamburguesas, las hay de todo tipo, desde la Americana, con karne, veicon, keso, nachos y salsa bbq, hasta la Shiva, que es de curry y zanahoria, pasando por la Soprano, con karne de champiñones y berenjena, con salsa pesto y berenjena frita y muchas más.

También dispone de refrescos ecológicos de cola, limón o naranja, incluso de té helado de melocotón o bebida energética de te matcha.

'Dog Friendly'

Para una persona amante de los animales, un perro es un miembro más de la familia. Por eso en Vegan Queen apuestan por aquellas personas que quieren salir a comer o cenar con su perro y ofrecen la posibilidad de que se acerquen su restaurante con ellos, fomentando un entorno de convivencia.

Disponen de dos salones, siendo uno de ellos específico para las personas que van con sus perros, para que si alguien no quiere comer con un perro al lado porque, por ejemplo, es alérgico, dispone de otro salón. Además tienen la norma de que los perros tienen que estar atados y portarse bien. «La mayor parte de nuestros clientes es amante de los animales, por lo que cuando ve algún perro en el salón, se acercan a acariciarlo y tocarlo. Además, los perros se portan súper bien. Son educados y respetuosos, no ladran y no montan ningún tipo de escándalo. Se limitan a estar sentados al lado de sus dueños y como mucho pedirles algo de comida»

Acciones solidarias

Contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor, Vegan Queen, además de ofrecer un concepto gastronómico de respeto hacia los animales, ha realizado meriendas benéficas para santuarios de animales como Espíritu Libre y El Edén, lugares donde se cuidan animales «principalmente explotados por la ganadería o que han sufrido algún tipo de maltrato», según indica Lorena. Con este tipo de eventos los santuarios consiguen algo de dinero para poder seguir pagando la manutención de los animales. Además, todos los restos de comida los donan directamente al Santuario El Edén. «A los animales les encanta y a nosotros no nos cuesta nada guardarla y llevarla. Sólo el hecho de ver lo contentos que se ponen cuando se la llevas merece la pena», añade.

En su solidaridad con el medio ambiente y la problemática con el plástico y sus efectos contaminantes, utilizan envases biodegradables. Incluso los que son transparentes, como los vasos de las cañas y los recipientes de las ensaladas, están hechos de PLA, que proviene del almidón de maíz y que desaparece en un periodo comprendido entre 45 y 90 días.

Más información en: www.facebook.com/veganqueenfastfood/