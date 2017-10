II MI PERIÓDICO DIGITAL 2010 Entrevista a Fernando Rodríguez Villa, director de la planta de ciclo combinado de Iberdrola en Escombreras ¡Esfuerzo constante! Sin duda alguna la clave del éxito. Descubre en esta interesante y amena entrevista, entre otras cuestiones cómo se puede fomentar la cultura empresarial, o por qué la seguridad está por encima de cualquier objetivo en una de las mayores empresas de nuestro país como es Iberdrola Lunes, 9 octubre 2017, 10:10

P. ¿Qué características y actitudes pueden llevar a una persona como usted a conseguir el reconocimiento y el éxito en el mundo empresarial?

R. Las características que hay que tener para conseguir éxito en cualquier cosa, en la vida, en el trabajo, en los estudios, en los deportes, en lo que quieras, es esforzarse, trabajar duro siempre y prepararse así: tanto en las etapas más jóvenes como estáis vosotros preparándose a fondo hasta cuando lleguéis a las universidades o donde queráis. La clave del éxito es el esfuerzo ya que él se ha preparado con un poquito de suerte le llega la fortuna.

P.¿A qué cree que se debe que Iberdrola figure como una de las primeras empresas nacionales?

R. En los últimos años ha habido una estrategia muy clara por parte del Delegado que fue en su momento y ahora es el Presidente Ignacio Galán, dando un gran vuelco y marcando unos objetivos muy claros y hacia donde quieres llegar y puso todos los medios para conseguirlo centrándose en una imagen de la compañía verde, ecológica , siendo uno de los factores más importantes apostando por unas energías limpias, bien sea energía renovables , energía de bajo emisión de CO2 como puede ser esta Central ya que consume gas natural y las emisiones son más bajas. Esa apuesta que se hizo en todo generación al hacerla él primero acertó dos veces, y los demás han ha querido alcanzarla pero no han podido llegar tan lejos como Iberdrola.

P. ¿Qué espera un director de su equipo?

R. Sacar lo mejor de cada una de las personas que lo forman, ya sea cualquier tipo de equipo: de futbol, vosotros mismos?se debe conseguir lo mejor de cada uno, dentro de las medidas de sus posibilidades para conseguir los mejores resultados y que los componentes se sientan motivados.

P. Y ¿qué cree espera un equipo de su director?

Primero que defina claramente lo que pretende en cada momento y ser claro y que les permita cierta autonomía de gestión para lograr los objetivos, respetando a cada miembro del equipo. Es decir dejando claro los ?qué? y dejando ?el cómo? para que lo vaya creando cada persona y con cierta libertad.

P. Pone en práctica los estudios adquiridos cuando tenía nuestra edad, en el día a día de su trabajo. ¿Podría poner un ejemplo?

Todo lo que se aprende en la vida se utiliza, incluso es más importante lo que se estudia al principio constituyendo la base y fundamentos que lo que uno estudia al final, quizás las cosas que aprendí cuando estaba en vuestra edad o un poquitín más, las utilizo más que lo que aprendí en la Universidad. Lo que se trata en la vida es resolver problemas corrientes con sentido común y para ello tienes que manejar conceptos básicos como comprensión lectora, sumas, restas, conceptos de física, química?, si uno no tiene adquirido esto difícilmente va a poder realizar su trabajo de un forma correcta. Así que merece la pena que estudies lo vuestro ahora.

P. Cuando surgen problemas en la empresa y no se encuentran ni fáciles ni inmediatas soluciones ¿Cuál es el camino para solucionarlas con éxito?

R. Aquí se nos han planteado unas pocas. Lo mejor es escuchar a todos y buscar la solución buscando la participación del máximo número de personas posible ya que cuando algo es complejo el ser imaginativo es lo más importante, y así personas que aparentemente no son tan técnicos encuentra una vía de solución.

P. En tiempos de crisis económica ¿se debería estimular la energía moral y ética de las personas para que todos puedan aportar y comprender mejor esta situación y ser partícipes de su mejoría?

¡Qué profunda! La ética y moral debe ser buena y positiva en crisis y no crisis. La solución a la crisis puede estar relacionada con estos valores, el trabajo, el esfuerzo, la voluntad de sacar adelante este país?

P. ¿Crees que para que exista una cultura emprendedora, con iniciativa y espíritu empresarial se debería reforzar el sistema educativo, premiar el esfuerzo, incentivar la lectura, la predisposición al riesgo y el cosmopolitismo?

R. Pues si. Casi la pregunta encierra la respuesta, ya que la predisposición al riesgo premia que una persona que emprende por su cuenta ya que arriesga tiempo y dinero; y lo hace por una idea que ha tenido y piensa que va a tener éxito. Si la sociedad premia esta actitud motiva una cultura emprendedora.

P. ¿Cuál es la frase que menos le gustaría decir a una persona de su equipo y la que más le gustaría?

R. Lo más difícil o lo que nunca se debería decir, ni siquiera pensar es ?no puedes hacerlo? incluso esto faltaría al respeto a la persona, siempre se debe pensar que pueden hacerlo y no ponerles limitaciones ya que basta con pensar que alguien puede hacer algo y se conciencie de ello para que lo consiga. Conozco a personas que se creía que no iban a conseguir sus metas y gracias a que esas personas creían en ellas y el apoyo de los más cercanos lo han logrado.

P. ¿Podría ordenar estos términos según cree que tienen de mayor a menor importancia en una gran empresa como a la que pertenece? PERSONAS, INSTALACIONES, NATURALEZA, BENEFICIO E IMAGEN SOCIAL

Las personas lo primero ya que sin las personas nada funciona, la imagen social cobra cada vez más importancia ya que las empresas dan servicio a la sociedad y esta debe tener buena imagen de ella para poder tener cliente .Después naturaleza, beneficio e instalaciones.

P. En su opinión, ¿cree que los trabajadores están concienciados de la importancia de la prevención de riegos laborales?

En Iberdrola en general estamos muy concienciados con la prevención de riesgos laborales, con todo lo que tiene que ver con la seguridad en el trabajo y precisamente porque pensamos que las personas son los más importante, incluso hay personas trabajando en ciertas actividades, algunas con riesgos, así forma parte de nuestra labor e incluso del personal directivo velar porque el riesgo que existe en las actividades propias de nuestra compañía estén bien controlados y paliados ; así los resultados lo demuestran teniendo Iberdrola unos resultados muy buenos y mejorándolos cada año ya que hay un compromiso desde arriba desde lo más alto hasta cada uno de nosotros.

Muchas gracias Fernando, por atendernos tan amablemente y compartir con nosotros tu experiencia, sabiduría y calidad humana.