Victory Vegas 8-Ball

La Cruiser de estilo clásico enmascarada en negro más vendida de la gama Victory. Tan cómoda en la carretera como en tu bolsillo. La Vegas 8 Ball es estrecha y estilizada. Adorarás la estética de la 8 Ball con sus escapes y faro tipo proyectil completamente negros.

Tanto si encuentras tu camino por la ciudad o cruzando amplias carreteras, la aplastante potencia del motor VTwin 1731cc que entrega 88CV y 139Nm de par máximos, no te dejará indiferente. No conducirás ninguna de las nuevas motocicletas Victory sin sentir su respuesta de acelerador, aceleración y potencia auténticas. Con características de serie tales como culatas de 4 válvulas, con árboles de levas en cabeza y cambio de 6 velocidades con overdrive, no hay ningún otro motor que satisfaga igual tus necesidades.

El bajo asiento, situado a 640mm, junto con un manillar retrasado te aseguran un total dominio de la máquina. Combina esto con una posición de conducción más reclinada y tendrás un piloto que conducirá más cómodamente. Con un alcance cercano al suelo y a los mandos hace que conducirla sea más confortable.

Diseñado, desarrollado y fabricado en exclusiva para Victory Motorcycles, el nuevo sistema de silenciador doble, Slip-On (de montaje directo), ha sido afinado para proporcionar optimas prestaciones y realzar el impresionante sonido American V-twin de toda la gama de Victory Cruisers que comparten el extraordinario motor Freedom 106 (1731cc). Los escapes Slip-On Akrapovič cumplen sobradamente las normativas EC sobre ruido y emisiones.