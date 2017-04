Citroën desvela el C5 Aircross, el suv de nueva generación

•Citroën desvela, en primicia mundial en el Salón del Automóvil de Shanghái 2017, un SUV de nueva generación: el C5 Aircross.

•Directamente inspirado en el concept car Aircross, presentado en Shanghái en 2015, asocia diseño con un espacio interior que busca el bienestar de tod@s sus pasajer@s: un SUV “People Minded”, orientado a lo humano.

•Con sus volúmenes fluidos y musculosos el nuevo C5 aircross impone su diferencia: una actitud única, llena de energía y de seguridad. Dotado de una distancia entre ejes de 2,73 m, que favorece un generoso espacio interior para todas las plazas, incorpora la mejor tecnología para una conducción cada vez más fácil, y una aproximación moderna y global al confort.

•El C5 Aircross marca una etapa importante en el programa Citroën Advanced Comfort® con la introducción en primicia mundial de la suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos (“Progressive Hydraulic CushionsTM”), ofreciendo un contacto con la carretera único y propio de la marca Citroën.

•Comercializado desde el segundo semestre en China, el nuevo C5 Aircross es un activo importante de la ofensiva internacional de Citroën en 2017.

Tras el C-Aircross Concept del Salón del Automóvil de Ginebra 2017, que avanzaba un nuevo SUV compacto que se comercializará en Europa a final de año, Citroën continúa su ofensiva en el segmento de los SUV desvelando en primicia mundial el nuevo C5 Aircross, un SUV con vocación internacional que marca una nueva etapa en el despliegue de la estrategia de producto de la marca. El SUV es un fenómeno que representa cerca de una cuarta parte de las ventas a nivel mundial y que responde de manera aspiracional a las expectativas de l@s client@s, a la búsqueda de evasión y de una mayor seguridad. Para ello, se basa en unos códigos claramente identificables como las grandes ruedas, un diseño musculado y protector, el dominio de la carretera. Citroën investiga en este territorio pero se mantiene fiel a su ADN.

Escuchando las expectativas de l@s client@s, que no quieren renunciar al uso en beneficio exclusivo de la imagen, Citroën abre el camino a una nueva generación de SUV añadiendo a los códigos tradicionales de este tipo de carrocería personalidad y confort para tod@s los ocupantes. Con este modelo, directamente inspirado en el concept car Aircross, desvelado hace dos años en Shanghai, la marca demuestra una vez más su capacidad para reafirmar su identidad única y para renovar el estilo sea cual sea el segmento: Citroën presenta aquí una auténtica firma en el universo de los SUV.

-DISEÑO: UN SUV ENÉRGICO Y DECIDIDO. Dotado con una fuerte personalidad, el C5 Aircross se diferencia por su actitud única, enérgica y llena de seguridad, tanto en el exterior como en el interior. Su estilo exterior robusto y musculado destaca por el equilibrio global de su carrocería, caracterizada por su capó elevado, su batalla de 2,73m, sus voladizos cortos y sus volúmenes fluidos marcados con elementos gráficos fuertes. El C5 Aircross destila una identidad atrevida y que transmite tranquilidad, inédita en el segmento. Su habitáculo, configurado para el bienestar, expresa inmediatamente una impresión de potencia y de espacio, gracias a su salpicadero robusto y muy horizontal para proporcionar una mayor sensación de anchura, asientos generosos y envolventes, su consola central ancha y alta, sus materiales suaves y cálidos que refuerzan la sensación de protección y de confort.

-CONFORT: INÉDITO EN EL UNIVERSO DE LOS SUV. Moderno e innovador, incorporando el programa Citroën Advanced Comfort®, el nuevo C5 Aircross revoluciona el segmento por su confort y su espacio a bordo. Saca provecho de la plataforma EMP2, en favor de la inteligencia de la arquitectura y del bienestar a bordo. Para ir aún más lejos, el nuevo C5 Aircross es el primer vehículo que está equipado con el nuevo sistema de suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos (“Progressive Hydraulic CushionsTM”), que aporta una mayor calidad de filtrado y un confort de rodaje inigualable, típicamente Citroën. A bordo, esto representa una auténtica invitación al viaje para tod@s l@s pasajer@s: el espacio es amplio y luminoso gracias al techo practicable panorámico, los asientos delanteros son calefactados y con función masaje, la acogedora banqueta trasera proporciona un espacio para las piernas del máximo nivel, todo ello en un ambiente con un tratamiento de la calidad del aire. Equipado con un cuadro de instrumentos digital TFT fácilmente legible de 12,3’’ y de una pantalla táctil de 8’’ HD capacitiva, el C5 Aircross ofrece ayudas a la conducción punteras por su tecnología: el Active Safety Brake, el Sistema de Vigilancia del Ángulo Muerto Activo, el Regulador de Velocidad Activo con función Stop... Dotado con las funciones Grip Control y Hill Assist Descent Control, el C5 Aircross será el primer modelo Citroën equipado con la tecnología Plug-in Hybrid PHEV.

Desvelado en el Salón de Shanghai, el C5 Aircross se comercializará a partir de octubre de 2017 en China. Su llegada a Europa está prevista para el segundo semestre de 2018.

“El nuevo C5 Aircross demuestra la dinámica iniciada por Citroën, una marca que escucha las expectativas de l@s client@s en todo el mundo. Concreta nuestra ofensiva en el mercado de los SUV y muestra nuestra capacidad para hacerlo a nuestra manera, con más personalidad, confort y bienestar a bordo. El nuevo C5 Aircross contribuirá claramente al crecimiento de Citroën.” Linda Jackson, Directora General de Citroën.

01.DISEÑO: UN SUV ENÉRGICO Y DECIDIDO

UN SUV DISPUESTO A TODO

El estilo del nuevo C5 Aircross deriva directamente del concept car Aircross, desvelado hace 2 años en el Salón de Shanghai y que sedujo por su sorprendente personalidad, su actitud única y su interior colorido. Su morfología y sus dimensiones (longitud 4,50 m, anchura 1,84 m, altura 1,67 m) posicionan al C5 Aircross en el centro de los SUV del segmento C.

El nuevo C5 Aircross renueva los códigos establecidos para este segmento por su actitud, llena de potencia y de determinación, sin agresividad. Esto se expresa por su equilibrio global con un capó elevado y una línea de cintura de la carrocería horizontal, paralela a la carretera, con volúmenes fluidos y orgánicos. Con su techo flotante y la continuidad de su acristalamiento de 360° gracias a montantes negros del parabrisas y a cristales de la parte trasera que se unen perfectamente con la luneta posterior, el C5 Aircross posee una identidad fuerte y estatutaria.

El frontal, ancho e imponente, muestra la identidad Citroën con los chevrones y la firma luminosa full LED en dos niveles sobre una calandra voluntariamente imponente. Las ópticas superiores, que incluyen las luces diurnas y los intermitentes, están claramente delimitadas por una línea cromada, mientras que las ópticas inferiores van encastradas en la calandra, lo que proporciona al C5 Aircross una mirada moderna y expresiva. El capó largo y alto presenta pronunciados modelados, que evocan los del Concept Aircross, destacando la robustez de este todocamino protector. Los volúmenes del parachoques delantero, que integran en la parte baja una protección hábilmente situada, son lisos y fluidos, en continuidad con las líneas suaves de la carrocería.

Esta silueta robusta y reafirmada está marcada con elementos gráficos fuertes al servicio de la funcionalidad.

-Inevitables de los SUV, las protecciones de los pasos de rueda y de los bajos de la carrocería están destacadas por los Airbump® que integran un toque de color, lo que aporta modernidad y carácter al C5 Aircross.

-La superficie acristalada está destacada por una línea cromada en forma de “C” que proporciona al C5 Aircross toda su personalidad y demuestra el espacio a bordo. Esta firma lateral, como un guiño al Concept Aircross, proporciona toda su originalidad al perfil del C5 Aircross.

-Las ópticas traseras en relieve con cuatro módulos 3D de LED a cada lado del vehículo constituyen una firma luminosa cautivadora a la vez que técnica y visual. Identificable entre todas, atrae instantáneamente la mirada y destaca la anchura del vehículo.

-El nuevo C5 Aircross juega la carta de la personalización. La paleta de colores exteriores destaca el estatus y la personalidad del C5 Aircross: los intemporales Blanco Nacré, Negro Perla Nera, Gris Platinium y Marrón Squirrel, y sobre todo, el Naranja Volcano, nuevo color atrevido y seductor similar al del Concept Aircross. Dos zonas puntuales de colores metalizados aportan más personalidad y elegancia: rojo y plata. Estos toques de color juegan al contraste con la carrocería, subrayan finamente las barras del techo y aportan refinamiento y pureza al techo flotante. Se encuentran también en la zona inferior del paragolpes delantero y sobre los Airbump® de las puertas delanteras.

-Las branquias en los paragolpes delantero y trasero, y el alerón trasero en la parte superior del portón, subrayan la aerodinámica de la carrocería y refuerzan aún más la expresividad del C5 Aircross.

Bien asentado sobre grandes ruedas de 720 mm de diámetro, el nuevo C5 Aircross dispone de una gama de llantas de 17”, 18” y 19”, siendo las dos más grandes diamantadas para proporcionar un acabado alto de gama y un efecto aún más visual.

“Muy parecido al concept car Aircross presentado hace dos años en Shanghai, el C5 Aircross es la interpretación que Citroën hace del SUV. Con nuestras señas de estilo claramente identificables, ofrece una actitud única que hace de él un SUV diferente a lo que existe en el mercado, potente y moderno al mismo tiempo.“ Alexandre Malval, Director de Estilo de Citroën.

UN HABITÁCULO ESPACIOSO Y MODERNO

El interior del nuevo C5 Aircross sugiere confort desde el mismo momento en el que se abren las puertas: una posición de conducción elevada para dominar la carretera y dar valor a quien conduce, un interior espacioso y estatutario donde un@ se siente protegid@, coherente con el estilo exterior. Retomando el mismo lenguaje formal que el habitáculo del Concept Aircross, el C5 Aircross combina estilo, practicidad y funcionalidad. En este SUV se encuentra todo el ADN de Citroën:

-Volúmenes generosos y despejados, que no perjudican a los aspectos funcionales. Formas fluidas y bien proporcionadas aparecen en contraste con elementos técnicos más gráficos, por ejemplo en el salpicadero, cuya banda en material suave se ve marcada por los aireadores dobles, posicionados en la zona alta, que ponen en valor el aspecto sólido y musculado de este SUV. En el lado de quien conduce, el cuadro de instrumentos está formado por una pantalla digital TFTde 12,3’’. En el centro, los aireadores y la pantalla táctil capacitiva HD de 8’’, equipada con una tira de comandos táctil, forman un bloque único perfectamente integrado, reforzando aún más la robustez percibida y la modernidad del salpicadero. Destacados gráficamente por toques cromados y de color negro lacado, estos aireadores sugieren un confort térmico de primer nivel y son una auténtica firma del SUV de Citroën.

-Una consola central alta y ancha, confortable por sus materiales e integrando generosos huecos para guardar objetos. Algo característico del segmento de los SUV y muy presente en el habitáculo es la consola central, que dispone de un ancho reposabrazos y esconde espacios prácticos y estéticos.

-Un tratamiento gráfico basado en la transversalidad, para sugerir espacio y confort. El nuevo C5 Aircross retoma el espíritu sofá iniciado por el C4 Cactus pero interpretado de una manera diferente para adaptarse al universo del SUV. La transversalidad se sugiere gracias a una continuidad gráfica marcada sobre todo por una banda coloreada en la parte alta de los respaldos de los asientos, que aporta un toque de refinamiento y de diferenciación.

-Un habitáculo bañado por la luz gracias al generoso techo practicable panorámico y a la cintura acristalada 360°, lo que asegura a tod@s l@s pasajer@s una agradable sensación de espacio y de bienestar.

-Colores y materiales típicos de Citroën y adaptados al segmento de los SUV. Los materiales utilizados son agradables a la vista y al tacto, y están generosamente revestidos en las zonas de contacto: reposabrazos, consola central, banda del salpicadero. El C5 Aircross propone una amplia selección de materiales, que van desde el punto 3D al cuero Nappa, para ofrecer un ambiente personalizado según las expectativas de l@s client@s, casual o refinado. El C5 Aircross cuenta con pespunteados sobre los asientos, para proporcionar contraste y reforzar la impresión de mullido de los asientos. Este motivo se encuentra también en los paneles de las puertas, con inserciones cromadas inéditas.

-Inspiración en el universo del viaje y de los equipajes. Estrenada en el C4 Cactus y declinada en diferentes formas según los segmentos, sobre todo en el C6 lanzado en 2016 en China, esta inspiración se traduce en el C5 Aircross en manecillas de las puertas elegantemente repensadas, así como por la cincha de la banda del salpicadero.

El interior rico y generoso del C5 Aircross responde al interés de ofrecer una conducción simplificada y serena. Tranquiliza por su racionalidad, por la inteligencia de su diseño y por su calidad de ensamblado.

02.CONFORT: INÉDITO EN EL UNIVERSO DE LOS SUV

Alianza perfecta de confort y tecnología, el nuevo C5 Aircross constituye una etapa importante en el programa Citroën Advanced Comfort®. Una visión global e innovadora del confort que ha dictado todas las decisiones tomadas durante su desarrollo para tener en cuenta las múltiples dimensiones del bienestar a bordo: físicas y mentales, estáticas y dinámicas, visuales y sonoras.

CONFORT DE RODAJE: EL SUV MÁS CONFORTABLE DE SU SEGMENTO

Primicia mundial: una suspensión dotada con “Amortiguadores Progresivos Hidráulicos” (“Progressive Hydraulic CushionsTM”)

El C5 Aircross estrena, en primicia mundial, una suspensión dotada con “Amortiguadores Progresivos Hidráulicos” (“Progressive Hydraulic CushionsTM”), una innovación Citroën que será desplegada en los futuros vehículos de la gama. La experiencia de Citroën en lo que se refiere a suspensiones está demostrada. Desde hace 98 años, el confort de suspensión está inscrito en los genes de la marca. Y con el paso de los años, l@s client@s se han acostumbrado al confort de Citroën, diferente a todo lo que existe en el mercado. Basándose en su experiencia y en el saber hacer de sus ingenier@s, Citroën ha desarrollado esta nueva suspensión cuyo objetivo es mejorar la calidad del filtrado, típicamente Citroën, buscado por l@s client@s de la marca. Se han registrado 20 patentes en el desarrollo de esta nueva suspensión. Su principio de funcionamiento es simple. Mientras que una suspensión clásica está formada por un amortiguador, un muelle y un tope mecánico, los “Amortiguadores Progresivos Hidráulicos” (“Progressive Hydraulic CushionsTM”) añaden dos topes hidráulicos – uno de extensión y uno de compresión – a un lado y otro. La suspensión trabaja así en dos tiempos en función de las exigencias:

-En las compresiones y extensiones ligeras, muelle y amortiguador controlan conjuntamente los movimientos verticales sin necesidad de solicitar los topes hidráulicos. Pero la presencia de estos topes ha permitido a l@s ingenier@s ofrecer una mayor libertad de movimiento al vehículo lo que proporciona un efecto de “alfombra voladora”, dando la sensación de que el vehículo sobrevuela las deformaciones de la calzada.

-En las compresiones y extensiones importantes, muelle y amortiguador trabajan de manera conjunta con el tope hidráulico de compresión o de extensión, lo cual ralentiza el movimiento de manera progresiva evitando así las paradas bruscas al hacer tope. Contrariamente a un tope mecánico clásico, que absorbe la energía pero que devuelve una parte de ella, el tope hidráulico absorbe y disipa esta energía. Como consecuencia no se produce un efecto de rebote.

Con esta solución técnica innovadora y la plataforma EMP2 ya reconocida por su confort y su agrado de uso, el C5 Aircross proporciona un confort del más alto nivel.

“Con el C5 Aircross, Citroën concreta el desarrollo de su ofensiva de producto internacional en el territorio de los SUV: un diseño enérgico, potente y la introducción en primicia mundial de las suspensiones con “Amortiguadores Progresivos Hidráulicos” (“Progressive Hydraulic CushionsTM”), una exclusiva de Citroën, en el corazón del programa Citroën Advanced Comfort®, que ofrece un confort inigualable, accesible por el mayor número de usuari@s y que destaca el saber hacer de la marca en términos de bienestar a bordo.” Xavier Peugeot, Director de Producto Citroën.

-Asientos de gran confort para tod@s l@s pasajer@s

Los asientos anchos y mullidos del C5 Aircross cuentan con respaldos acogedores, que invitan a tomar asiento a bordo para disfrutar de una experiencia de viaje inédita con un confort fuera de lo común. Estos asientos, que permiten dominar la carretera por su posición sobre elevada, aportan una agradable sensación de confort y de sujeción, dando la impresión a l@s pasajer@s de que están instalad@s en un sillón, aislad@s de la carretera.

Los asientos delanteros pueden disponer, además del calefactado, de un sistema de masaje multipunto evolucionado que funciona con ayuda de 8 bolsas neumáticas dispuestas en el respaldo. Este sistema permite, tanto a la persona que conduce como al pasajer@, elegir un programa entre 5 opciones disponibles.

L@s pasajer@s de las plazas traseras también cuentan con unos asientos acogedores y generosos, cuya inclinación del respaldo de 27° permite viajar de una forma muy confortable. Disponen de un ancho reposabrazos con porta bebidas plegables. El espacio para las rodillas y los pies está en el mejor nivel de la categoría.

-Un aislamiento de primer nivel

El aislamiento acústico está muy reforzado, con una reducción de los ruidos de rodadura y de los ruidos aerodinámicos gracias a los cristales delanteros y traseros laminados de doble espesor con una capa aislante, asegurando a l@s pasajer@s un excepcional aislamiento de la carretera, como si estuvieran en una cápsula. También se ha tenido un cuidado especial en el aislamiento del bloque motor.

Por otra parte, el nuevo C5 Aircross dispone de un sistema para filtrar la calidad del aire en el habitáculo, AQS “Air Quality System”. La climatización automática está equipada con un filtro de carbón activo de alto rendimiento, que filtra las partículas exteriores de hasta 2,5 µm y ofrece una excelente purificación del aire para proteger a l@s pasajer@s de la polución exterior. Con un sensor que detecta dicha polución, el sistema AQS ajusta automáticamente el modo de circulación en el interior del habitáculo y así el aire del habitáculo se purifica.

Citroën, siempre a la vanguardia en lo que respecta a la calidad del aire, lanzará en 2018 en el C5 Aircross la tecnología Clean Cabin que permitirá a l@s pasajer@s visualizar sobre la pantalla central la calidad del aire filtrado en el habitáculo.

FACILITAR LA VIDA A BORDO

Gracias a su larga distancia entre ejes (2,73 m), una de las más grandes de su categoría, el nuevo C5 Aircross proporciona a sus pasajer@s una habitabilidad “Best in Class”, en particular en las plazas traseras. Delante, el salpicadero no intrusivo ofrece una agradable sensación de espacio. Detrás, l@s pasajer@s disponen de un espacio para las piernas (201 mm) y una distancia al techo (954 mm) al mejor nivel de la categoría. Los huecos para guardar objetos están situados de forma inteligente, ofreciendo sitios para depositar o almacenar todos los objetos del día a día, sobre todo gracias a una consola central ancha y profunda que incluye un gran hueco refrigerado bajo el reposabrazos central, así como porta latas dispuestos sobre la consola central para l@s pasajer@s delanter@s y disimulados en el reposabrazos para quienes viajan detrás.

La apertura del portón del maletero es eléctrica con sistema manos libres: basta con pasar el pie bajo el parachoques trasero para que se comience a abrir. Con su gran apertura, sus formas cúbicas y su generoso volumen de 482 L, responde a las necesidades de tod@s, ya sea para un fin de semana, una salida en familia, una vuelta por el centro comercial o para ir a hacer deporte. El suelo del maletero con dos niveles permite separar los espacios y guardar los objetos más pequeños. Ofrece por otra parte la posibilidad de conseguir un suelo completamente plano gracias al comando Magic Handle, útil para plegar los asientos (1/3 – 2/3) sin esfuerzos desde el maletero.

TECNOLOGÍAS CONECTADAS

El C5 Aircross pone a disposición de sus pasajer@s sistemas intuitivos y punteros para que puedan estar conectados, intercambiar, navegar. Dispone de la última generación de navegación, Citroën Connect Nav, un sistema de navegación conectada 3D con numerosas ventajas. Asociado con una pantalla 8’’ HD capacitiva en la que es suficiente tocar con la punta del dedo, este sistema también cuenta con reconocimiento de voz para gestionar las funciones de Navegación, Teléfono y Media sin quitar la vista de la carretera. Integra también la función Mirror Screen (Apple CarPlayTM en particular) que permite aprovechar las aplicaciones de su smartphone sobre la pantalla táctil con toda seguridad, y se puede beneficiar de servicios conectados como la meteorología o la información del tráfico.

Por último, el C5 Aircross podrá disponer de la recarga inalámbrica del smartphone por inducción.

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN: EN CAMINO HACIA LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Con el fin de ayudar a la persona que conduce y aligerar su carga mental, el C5 Aircross dispone de los mejores sistemas en términos de ayudas a la conducción, tranquilizadores y que dan seguridad, para facilitar la conducción y prevenir el riesgo de accidentes. Estas ayudas suponen una primera etapa hacia el vehículo autónomo.

-Reconocimiento de las señales de velocidad y de recomendación: reconoce las señales de límite de velocidad y muestra esta información en el cuadro de instrumentos. Con un simple gesto, esta velocidad puede ser grabada como valor para el regulador/limitador de velocidad.

-Faros inteligentes Smartbeam: ofrecen una conducción nocturna tranquila y segura, mediante el cambio automático de las luces de carretera a las de cruce (y viceversa).

-Active Safety Brake: para evitar colisiones a máxima velocidad, gracias a la cámara situada en la parte alta del parabrisas y al radar 24 GHz situado en el paragolpes delantero, que detectan y analizan los obstáculos. El sistema frena automáticamente el vehículo en caso de riesgo de colisión.

-Regulador de velocidad activo con función stop: detecta, con ayuda del sensor integrado en el paragolpes delantero, al vehículo que le precede, y mantiene automáticamente la distancia de seguridad elegida previamente por quien conduce, hasta la parada del vehículo, actuando sobre el freno y el acelerador. El sistema permite ajustar la velocidad a partir de 30 km/h y hasta 180 km/h, el control de la velocidad y de la distancia entre vehículos además de la limitación de aceleración en las curvas.

-Aviso de cambio involuntario de carril activo: la cámara situada en la parte alta del parabrisas permite identificar las líneas de la carretera, analizar permanentemente la imagen y describir la situación. El sistema corrige la trayectoria del vehículo alertando a quien conduce desde el momento en el que se detecta un riesgo de cambio involuntario de carril sin que se hayan activado los intermitentes. Si la persona que conduce desea conservar la trayectoria de su vehículo, puede impedir la corrección manteniendo el volante con firmeza.

-Sistema de vigilancia del ángulo muerto activo: advierte a quien conduce de la presencia de un vehículo en el ángulo muerto mediante una alerta visual en los retrovisores exteriores. Si la función Aviso de cambio involuntario de carril activo está presente y, pese a ello, quien conduce activa el intermitente e inicia un desplazamiento hacia el lado que está ocupado por otro vehículo, entonces se aplica una pequeña resistencia al volante para disuadirle de efectuar la maniobra.

-Visión 360: muestra en la pantalla el entorno del vehículo en vista aérea gracias a las cámaras 180° situadas delante y detrás del vehículo.

La indicación en el tablero de instrumentos de estas ayudas a la conducción se hace frente a quien conduce en la pantalla totalmente digital TFT de 12,3’’ high tech y configurable y con ayuda de comandos integrados en el volante. Retomando el diseño gráfico original del Concept Aircross, dispone de varios modos de visionado: la navegación, el ordenador de a bordo, las ayudas a la conducción, los cuadrantes, o un modo personalizado.

EL GRIP CONTROL Y EL HADC: MANTENER EL CONTROL

El C5 Aircross promete vivir experiencias de conducción inéditas con toda tranquilidad sea cual sea la estación del año y el destino.

El C5 Aircross está equipado con el sistema Grip Control, acompañado por neumáticos Mud & Snow 19’’. Este dispositivo, que facilita la evolución sobre terrenos difíciles, permite contar con una motricidad reforzada inteligente en modo todocamino. Se trata de un sistema antipatinaje evolucionado, integrado en el sistema ESP, que gestiona el patinaje de las ruedas delanteras motrices y cuenta con diferentes modos de uso capaces de adaptarse al terreno por el que circulamos. El Grip Control permite acceder a 5 modos de funcionamiento: estándar, arena, todocamino, nieve y ESP OFF.

Dispone también de la función Hill Assist Descent Control (HADC), nueva función de ayuda para el descenso que permite optimizar perfectamente y con toda seguridad su vehículo y su trayectoria en fuertes pendientes. El sistema puede mantener el vehículo a una velocidad muy baja (3 km/h), aportando control y seguridad.

UN SUV POTENTE Y EFICIENTE

En las versiones para China se emplean motorizaciones de gasolina de última generación de 165 cv y 200 cv, con caja de cambios automática EAT6 e-shift, lo que proporciona al C5 Aircross un agrado de conducción de alto nivel y una eficiencia destacable.

Será el primer vehículo Citroën que emplee la cadena de tracción Plug-In Hybrid PHEV e-AWD, proporcionando así prestaciones dinámicas excepcionales. Esta cadena de tracción, compuesta por un motor térmico de 200 cv y por dos motores eléctricos (uno delante y otro detrás), desarrolla una potencia global de 300 cv, convirtiendo al C5 Aircross en el Citroën de serie más potente de la historia. Se ofrecerán cuatro modos de uso: 100% eléctrico (asegurando una autonomía de hasta 60 km); Híbrido, para largas distancias sin recarga; Combinado y 4X4. Esta tecnología innovadora permitirá recargar la batería en fase de deceleración o mediante el motor térmico en las fases de rodaje.

Nueva etapa en la estrategia de crecimiento de Citroën, el C5 Aircross cuenta con un carácter firme y enérgico, un confort fuera de lo común, tecnologías y motorizaciones punteras: una auténtica invitación a viajar.

Características técnicas:

Longitud: 4,50 m

Anchura: 1,84 m

Altura: 1,67 m

Batalla: 2,73 m

Volumen del maletero: 482 L