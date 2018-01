Estos son los premios de la Lotería del Niño 2018 Aquí encontrarás todos los premios de la Lotería del Niño C. GARCÍA Sábado, 6 enero 2018, 13:17

El 2018 ha empezado con fuerza. La Lotería del Niño ha repartido unos 630 millones de euros en esta mañana de Reyes. El regalo que se han llevado los afortunados no se puede comparar con los de los niños a los que sus majestades les dejaron ayer bajo el árbol el regalo que habían pedido en su carta. La ilusión de unos y de otros sí es prácticamente la misma, una que no se puede explicar con palabras, solo vivirla.

Así dan cuenta hoy los miles de afortunados en la lotería que han conseguido ese paquete con forma de décimo de este sorteo del Niño y que escondía tras de sí esa cantidad increíble de euros. La felicidad desborda hoy las calles de las ciudades donde el Niño se ha dejado caer.

Las botellas de cava y el olor a jamón ibérico también impregnan el ambiente de esas administraciones de lotería en las que hoy ha tocado algún premio. Si tú quieres unirte a la celebración pero no sabes si eres uno de los ganadores, puedes comprobar tus números de la Lotería del Niño en nuestra web, con nuestro sencillo buscador.

Pero no nos engañemos, hoy no solo es un día emoción incomparable cada año, también es el día de la salud. Ese consuelo que encuentran la mayoría de los que hoy no ganan nada en la lotería. Para ellos mañana seguirá siendo domingo y el lunes tendrán que volver al trabajo. Eso sí, con salud, que eso sí que te hace rico.