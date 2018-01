¿Necesitas comprobar la Lotería del Niño? Hazlo aquí Descubre si eres uno de los ganadores del sorteo del Niño C. GARCÍA Domingo, 7 enero 2018, 12:03

El año pudo empezar mejor o peor, pero la vida nueva puede empezar este 6 de enero. Si te toca la Lotería del Niño, puedes decir que el destino ha cambiado para ti. La suerte está de tu lado y no han sido los Reyes Magos. Quizá este 2018 tiene una magia especial para ti, y es que la diosa Fortuna ha decidido tocarte con su varita mágica.

Ese coche que siempre miras en la revista, la casa que llevas tiempo observando cuando paseas o esas deudas que no sabías como saldar. Son infinitas las opciones que tenías para invertir esos 200.000 euros que tiene el primer premio de la Lotería del Niño. Pero antes de seguir soñando es mejor comprobar los décimos que tenías guardados por algún cajón.

Para este sorteo se ha invertido mucho menos que para el de Navidad. Generalmente, la mayoría de la gente reinvierte el dinero de la devolución del anterior para volver a probar suerte con este. Una especie de última oportunidad para conseguir ese objetivo de arañar un puñado de esa riqueza que se reparte hoy.

Si después de comprobar todos los números que tenías de la Lotería del Niño descubres que no has ganado nada, la salud es lo que te queda para consolarte. La Navidad ha terminado y al menos no habrá más excusas para gastar y gastar.