Lotería del Niño: Ya puedes comprobar tus números

¿Está la suerte de tu lado? En esta mañana mágica de Reyes puede que algo de fortuna haya caído a tu alrededor. Ya puedes comprobar tus números de la Lotería del Niño y saber si eres uno de los agraciados con el simple gesto de introducir tus dígitos en nuestro buscador.

Este 6 de diciembre supone el culmen de la Navidad. Es como una de esas películas de acción en las que en los últimos minutos ocurren muchas cosas y no pueden ni parpadear para no perder nada. Esta primera semana de 2018 y la última de estas fiestas navideñas se hacen las compras de última hora y la emoción de los niños se dispara hasta niveles desorbitados.

La Lotería del Niño también forma parte de esa acción, esas últimas horas de Navidad en las que todo puede pasar, incluso cambiar tu destino. ¿Qué harías con los 2 millones de euros que regala este sorteo a la serie del primer premio? ¿Y con lops 750.000 euros del segundo?

La ilusión es lo último que se pierde, por eso se deja este sorteo para el final de las fiestas navideñas. Si en la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre no tuviste suerte, seguramente te has atrevido a apostar con mayor o menor ilusión el del Niño. La esperanza es lo último que se pierde y con este las probabilidades de ganar un premio se duplican. Así que no esperes más y continúa soñando, que aunque se acabe la Navidad la ilusión siempre despierta en cualquier momento en nuestro interior.