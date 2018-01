Lotería del Niño 2018: Comprueba aquí los resultados del sorteo En tan solo unos segundos descubrirás si tus décimos tienen premio LA VERDAD Lunes, 8 enero 2018, 13:46

Llega el nuevo año y con él nuevas oportunidades para ganar un buen pellizco de dinero. Empezar en año con buen pie es posible gracias a la ocasión que nos ofrece el Sorteo de la Lotería del Niño, el segundo evento más importante después de la Lotería de Navidad celebrada el pasado 22 de diciembre.

Quizá en el Sorteo de Navidad la suerte no pudo llegar a todos los lugares de la geografía española, pero seguro que este año 2018 la fortuna ha querido llamar a tu puerta. Para saberlo, 'La Verdad' pone a disposición de todos sus lectores una herramienta digital para comprobar los resultados de la Lotería del Niño. Tan solo debes introducir tu número, el importe jugado y tras unos segundos el sistema te comunicará si tu décimo es uno de los ganadores.

Este año Loterías y Apuestas del Estado ha repartido un total de 630 millones de euros en premios, pero si no has conseguido ser uno de los afortunados y no te ha tocado ni la devolución del décimo, recuerda seguir disfrutando de estas fechas tan mágicas junto a tus familiares y amigos. Además, nunca pierdas la esperanza ni la ilusión, nunca sabes cuando la suerte puede pasar por tu lado y dejarte uno de los premios que se reparten. ¡Feliz Año Nuevo a todos y enhorabuena a todos los afortunados!