Lotería del Niño 2018: Comprueba aquí tu décimo El sorteo de esta mañana ha repartido dinero y... salud C. GARCÍA Sábado, 6 enero 2018, 17:29

El 2018 no puede empezar de mejor forma si eres uno de los que hoy ha ganado algo en Sorteo del Niño. ¿Cómo? ¿Que aún no sabes si has ganado algo? A qué esperas para comprobar tus décimos de la lotería. Podrías estar en la celebración de tu vecino o en la algarabía que se escucha en las calles de muchas ciudades que hoy han sido agraciadas en este sorteo.

Si estás seguro de que no te ha tocado nada ya, no te preocupes, dicen que afortunado en el juego, desfortunado en el amor... ¿Será que este va a ser el año más apasionado de tu vida? Lo que está claro, y es el consuelo más recurrido, es que la salud es lo que más toca hoy. En el país ha caído una lluvia de millones, pero también ha habido un reparto de salud sin precedentes.

Esta mañana de sábado la vida ha cambiado para los que han resultado agraciados en este sorteo. Aúnque no son grandes cantidades de dinero lo que dan la mayoría de terminaciones, sí que son una ayuda para asimilar con mejor cara la dura cuesta de enero. Porque los 100 euros de las tres últimas cifras, incluso los 40 euros de las dos últimas, no vienen nada mal. Y es que al dinero nunca se le pone mala cara cuando llega como caído del cielo.

Ahora bien, sólo nos queda disfrutar de estos últimos días de fiesta que nos quedan. Este primer fin de semana del año es el último de las Navidades y, aunque no nos haya tocado la Lotería del Niño, la vida sigue siendo una razón de celebración.