¡Ya está aquí la Lotería del Niño 2018! El sorteo se celebrará el próximo 6 de enero a partir de las 12:00 horas de la mañana LA VERDAD Sábado, 6 enero 2018, 11:07

¡Por fin una nueva oportunidad para aquellas personas que no consiguieron nada en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad! Nuevos sueños e ilusiones son posibles gracias al Sorteo de la Lotería del Niño que se celebrará el próximo 6 de enero en el Centro de Congresos y Exposiciones “Lienzo Norte” de Ávila.

Este año se repartirán 630 millones de euro en premios, de los cuales el primero, segundo y tercero serán los más generosos. Así, por cada décimo del primer premio se ganarán 200.000 euros, por cada décimo del segundo 75.000 euros y, por último, 25.000 euros por cada décimo agraciado con el tercer premio.

A pesar de que este evento no reparte tanto dinero como el Sorteo de Navidad, las cantidades por cada premio no dejarán indiferentes a ninguno de los ganadores. Asimismo, la Lotería del Niño es una nueva ocasión para poder pagar la maldita hipoteca, hacer el viaje que siempre habías querido, tapar algunos agujeros o conseguir ese capricho que no te has podido permitir estas navidades.

Recuerda que en 'La Verdad' se pone a disposición de todos los lectores una herramienta digital para comprobar los resultados de la Lotería del Niño. El sistema es totalmente fiable ya que se irá actualizando conforme vayan saliendo los nuevos números. ¡Tu puedes ser el próximo millonario de 2018! ¡Mucha suerte a todos y Feliz Día de Reyes!