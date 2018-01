Comprueba si te ha tocado la Lotería del Niño en pocos segundos El primer premio del sorteo es de 200.000 euros al décimo LA VERDAD Sábado, 6 enero 2018, 22:34

Un año más el 6 de enero nos ha traído el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, y ‘La Verdad’ pone a tu disposición una herramienta virtual con la que puedes comprobar, de manera sencilla y automática, si tu décimo ha resultado premiado. Solo basta con introducir los dígitos del número jugado y el importe de tu participación, en cuestión de segundos podrás saber si la suerte ha llamado a tu puerta esta vez.

Si no has ganado el ansiado primer premio, no desesperes, porque la Lotería del Niño cuenta con muchos más premios que la Lotería de Navidad, aunque se trate de menos cantidad. Por eso, aunque no tengamos el décimo de los 200.000 euros quizá si nos llevamos un pellizco de los 630 millones de euros que se reparten este año.

Si, a pesar de todo, no has ganado nada, no te preocupes, el año que viene podrás intentarlo de nuevo. Ahora solo preocúpate de disfrutar estos días, y lo que queda de año, con tus familiares y amigos.