Comprueba tus décimos de la Lotería del Niño 2018 Es hora de saber los resultados y descubrir si eres uno de los ganadores LA VERDAD Sábado, 6 enero 2018, 17:51

Por fin sabemos ya todos los números ganadores que se han llevado los premios del Sorteo del Niño 2018. Este año se ha repartido un total de 630 millones de euros, otorgando al primer premio 200.000 euros por cada décimo premiado, 75.000 euros al segundo y 25.000 euros al tercer premio. Además, también se han entregado muchos premios que a pesar de ser muy pequeños han sido recibidos con los brazos abiertos por parte de los agraciados.

Como sabemos que muchos de nuestros lectores con tantos regalos de los Reyes Magos no han tenido tiempo de ver el sorteo, 'La Verdad' ofrece un sistema para comprobar los resultados del Sorteo del Niño 2018. El proceso es muy sencillo, consiste en introducir únicamente el número del décimo, el importe jugado y con tan solo un click podrás saber si eres uno de los afortunados de este año.

Recordad que si os ha tocado el mayor premio es compartirlo con tus familiares y mejores amigos. Haz un buen viaje con ellos o disfruta una buena tanda de comida rodeado de los tuyos. Para los que no les ha tocado ni el reintegro del décimo, la esencia de las navidades no está en el dinero, sino en disfrutar estas fechas con las personas que más quieres. Si la fortuna no ha llamado a tu puerta este año, el que viene seguro que lo hace. ¡Mucha suerte y Feliz Año Nuevo!