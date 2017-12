¿Te ha tocado la Lotería de Navidad? Ya puedes comprobar aquí tus décimos Si no has visto el Sorteo de Navidad, ya puedes mirar aquí si eres uno de los ganadores LA VERDAD Sábado, 23 diciembre 2017, 20:32

Como cada año llega uno de los momentos más esperados del invierno, el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se ha celebrado este viernes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Una mañana llena de nervios y tensiones, pero también de alegría y emoción para aquellos españoles que han recibido uno de los muchos premios que han caído por todo el territorio español.

Los más afortunados, los poseedores del décimo con el primer premio, también conocido por todos como el Gordo de la Lotería de Navidad, no han dudado en salir corriendo a las calles y celebrarlo en la administración donde compraron el décimo que les beneficiaría con 400.000 euros.

Aunque no solo ellos lo han celebrado, en otras partes de España también han tenido suerte y han llovido otros premios como los segundos, terceros, cuartos y quintos, que a pesar de no ser los que más cantidad de dinero reparten, son bienvenidos por todos y no dejan indiferentes a nadie.

Si esta mañana no has tenido tiempo de ver el sorteo, cada año 'La Verdad' pone a disposición de sus lectores una herramienta que permite comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad. Recordad que si este año 2017 no habéis conseguido ningún premio, no dudéis en seguir intentándolo el próximo 2018, nunca hay que perder la esperanza ni la ilusión. ¡Desde aquí os deseamos mucha suerte y una feliz Navidad!