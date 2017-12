Ya está aquí el segundo quinto de la mano del 05431 Sus afortunados poseedores, que residen en Valencia, Barcelona y Alicante, entre otros, afrontarán las fiestas con otro ánimo LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 09:57

Y, ¡el segundo quinto de la jornada! El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad prosigue su frenético ritmo en el Teatro Real de Madrid gracias a la colaboración conjunta de los icónicos bombos y los niños de San Ildefonso, y vuelven a dejarnos un premio de 6.000 euros al décimo, el segundo del día, que ayudará a los afortunados poseedores del 05431 -vendido en Valencia, Barcelona y Alicante, entre otros,- a pasar unas navidades aún más alegres si cabe. Ya sea porque decidan invertir parte del premio en ello, porque este les permita pasar unos meses más desahogados o porque decidan realizar aquel viaje soñado.

Seas o no uno de los afortunados aún quedan bastantes premios, así que permanece atento al Sorteo, que aún repartirá otros 6 quintos además de los 2 cuartos, el tercero, el segundo, el Gordo y las más de 1.750 pedreas. Si no puedes pasar toda la mañana atento, o simplemente no te apetece, no te preocupes, ya que gracias a nuestra herramienta digital para comprobar Lotería de Navidad, que se actualiza automática e inmediatamente con cada nuevo premio, podrás conocer minuto a minuto si eres uno de los afortunados de la jornada.

Si nos ha de caer algo mejor que sea el premio Gordo, pero si es una pedrea, bendito castigo, mejor recurrir a aquella vieja tradición de gastarla toda en décimos del Sorteo de Lotería del Niño, por aquello de invocar a la Suerte y de que a mayores participaciones, mayores posibilidades de ganar.