Ya está aquí el segundo premio de la Lotería de Navidad, el 51244 El premio se ha repartido entre Lleida, Madrid, Valencia, Cantabria y Baleares LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 10:15

Está claro que en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad no hay nada comparable a ganar el Gordo: 400.000€ por décimo son una cantidad realmente impresionante que da para mucho, pero a veces se nos olvida, tan pendientes que estamos del premio 'mayor', que la Lotería de Navidad es mucho más. Como, por ejemplo, el segundo premio, que otorga 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 al décimo.

A los que no se les va a olvidar ya jamás es a los afortunados poseedores del 21244, residentes en leida, Madrid, Valencia, Cantabria y Baleares, se han visto sorprendidos con unas Navidades en las que tienen aún más motivos para celebrar. Y por todo lo alto, que 125.000 euros dan para, desde luego, añadir y refinar al gusto las cenas de esta festividad marcada por los encuentros familiares.

Sin embargo, es muy recurrida la manida expresión de 'tapar agujeros', y es que cualquiera con una hipoteca sueña con acudir al banco con una amplia sonrisa y una bolsa de dinero en efectivo, y largarse de allí haciendo peinetas y con un peso menos en la cabeza. Aunque también sea una expresión muy abusada, en parte lo es porque es totalmente cierta: lo más importante de premios como estos es poder celebrarlos en familia y rodeados de seres queridos. Si no somos los afortunados ganadores del segundo, aún podemos tener entre nuestras manos (o doblado en la cartera) un premio que nos alegre estas fiestas: para averiguarlo sólo hay que acceder a la sección de nuestro especial para comprobar nuestro número y sabremos al instante si hemos sido agraciados con esta lluvia de millones que es el Sorteo de la Lotería de Navidad.

Si no estamos entre los pocos afortunados, si no entre la inmensa mayoría de compradores, aún no deben truncarse nuestros sueños de hacernos ricos de golpe en estas fechas, ya que antes de que termine la Navidad, en concreto el 6 de enero, día de la adoración al niño Jesús, tendrá lugar el tradicional Sorteo del Niño, en el que tenemos más posibilidades de resultar premiados.