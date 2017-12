Así puedes comprobar tu décimo de la Lotería de Navidad Con solo introducir tu combinación sabrás si es la ganadora o no C. GARCÍA Lunes, 25 diciembre 2017, 13:15

Si todavía no sabes si eres millonario, el buscador que La Verdad ha preparado para ti te ayudar. Ya puedes comprobar los números de la Lotería de Navidad de un modo muy sencillo, con solo introducir tu combinación sabrás si es la ganadora o no. La suerte está echada desde el día en el que compraste el décimo, pero todavía no sabes si sigue acompañándote o no.

En cualquier caso, no te rindas y sigue tratando de buscar esa suerte en la que confías. En dos semanas, el Sorteo del Niño volverá para volver a hacerte creer y a ilusionarte. Porque si la lotería del Gordo abre las navidades, el Niño la cierra. No hay mejor forma de terminar o empezar unas fiestas que con un buen puñado de dinero extra en el bolsillo.

Este 22 de diciembre se han repartido más de 24 millones de euros en premios de la Lotería de Navidad entre alrededor de 14.000 números diferentes que muchos afortunados tenían en su poder. ¿Eres uno de esos agraciados? Si es así, enhorabuena. En caso contrario, la esperanza es lo único que se pierde y siempre tendrás más oportunidades para seguir aferrándote a esa suerte que algún día llegará.

Mientras la fortuna llega o no, puedes seguir estudiando las estadísticas y los números que más tocan o las posibilidades que hay de que salga una terminación. En la mayoría de los casos, una devolución es el consuelo de quien ha invertido mucho en lotería. Porque mejor será recuperar un 10% que perder el 100%.