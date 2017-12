¿Estas preparado para el Sorteo de Lotería de Navidad 2017? Este año se repartirán más de 2.300 millones de euros en premios LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 09:19

A las 8 en punto de la mañana, mientras buena parte de España se levanta para comenzar su jornada de trabajo, otros tantos han estado a las puertas del Teatro Real de Madrid esperando ocupar una de las butacas para ver el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2017. Una vez completado el aforo, los dos bombos, uno más grande con los 100.000 números y otro más pequeño con todos los premios, han comenzado a girar.

Este año los niños del colegio Sal Ildefonso repartirán más de 2.300 millones de euros en premios, siendo el Gordo de Navidad el más generoso ya que reparte 4 millones de euros a la serie y 400.000 euros por cada décimo premiado. Si por algún motivo este 22 de diciembre no vas a poder estar atento al sorteo, siempre puedes comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad gracias al sistema que 'La Verdad' ofrece a todos sus lectores. El proceso consiste en introducir tu número, el importe del décimo y en unos segundos sabrás el resultado. ¡Quizás seas tú uno de los ganadores de este 2017!

Sin embargo, si crees que el Sorteo de Navidad no es suficiente y quieres aumentar tus posibilidades, el 6 de enero de 2018, tras la noche de Reyes Magos, se celebra el Sorteo de Lotería del Niño mediante el sistema de bombos múltiples, un evento en el que se repartirán 630 millones y que dota al primer premio con 2 millones de euros a la serie. Si aún no tienes tu décimo esta es una nueva oportunidad por si la fortuna decide no sonreírte este año.