Los poseedores del 24982 se llevan el penúltimo quinto premio de la Lotería de Navidad LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 12:29

El penúltimo de los quintos premios ya ha llegado, se trata del número 24982, que ha recaído íntegro Castellón de la Plana. Las personas que portaban dicho número no han tardado en llamar por teléfono a sus familiares y amigos para comunicarles, todavía incrédulos, la noticia del día. Lo siguiente ha sido salir rápidamente de sus casas a la administración en la que compraron el décimo premiado para descorchar la tradicional botella de cava y celebrar este premio por todo lo alto.

Y es que un quinto premio no está nada mal ya que deja 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo jugado. No se trata del codiciado Gordo pero con este pellizco los agraciados podrán cubrir gastos extra en estas festividades.

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad no ha parado de repartir alegrías a lo largo y ancho de todo el territorio español en esta mañana de viernes, gran parte de los premios ya han salido del bombo. Si tu número aún no ha sido el elegido, mantente atento al canto de los niños de San Ildefonso porque en cualquier momento podrías ser uno de los afortunados. Recuerda que ‘La Verdad’ cuenta con una herramienta digital con la que podrás saber al instante si has ganado, solo debes introducir los dígitos de tu décimo y el importe jugado, el resto lo hará la aplicación. Mucha suerte y felices fiestas.