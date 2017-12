Los poseedores del 18065, ganadores de un quinto premio de la Lotería de Navidad 2017 Los ganadores podrán cobrar el premio esta misma tarde LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 10:07

Esta Navidad ha comenzado realmente bien para los vecinos de las localidades de Baleares, Badajoz, Lugo o Barcelona, entre otras, quienes a partir de esta misma tarde podrán ir a cobrar el premio que les ha brindado su décimo con el número 18065, no sin antes salir a sus administraciones a celebrar con unas cuantas botellas de cava y champán que ellos son los ganadores de un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2017.

décimo ganador han recibido los 6.000 euros como agua de mayo, y es que a pesar de no ser el premio que más cantidad de dinero reparte, un quinto premio también da para mucho. Llenar la mesa de navidad con productos que nunca se han atrevido a comprar o realizar un viaje con todo incluido son algunas de las posibilidades que barajan los agraciados de este año.

Si todavía no sabes si eres uno de los afortunados, no dudes en comprobar los resultados de la Lotería de Navidad gracias a la herramienta que 'La Verdad' ofrece a todos sus lectores más rezagados. Tan solo con introducir el número, el importe del décimo y solo un click sabrás si eres uno de los ganadores.

Por el contrario, si este Sorteo de Navidad 2017 no ha sido el tuyo no te desanimes. La esencia de la Navidad no está en el dinero, si no en disfrutar esos días clave con tus padres, hijos, hermanos o amigos. Sin embargo, en el caso de que quieras seguir intentándolo y creas que el invierno que viene está muy lejos, aún puedes comprar uno de los décimos de la Lotería del Niño, un sorteo que se celebra el 6 de enero, nada más comenzar 2018. ¡Desde aquí os deseamos mucha suerte y una Feliz Navidad!