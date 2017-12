Los poseedores del 06914 ganan el tercer premio de la Lotería de Navidad Bombos del Sorteo de la Lotería de Navidad El premio ha salido a las 9.20 horas de la mañana LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 09:53

Poco a poco comienzan a salir los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Los afortunados han salido a la calle a celebrar con unas cuantas botellas de cava y champán que son los agraciados del tercer premio.

El número 06914 beneficiará a sus poseedores con 50.000 euros por cada décimo ganador, una cantidad de dinero que a pesar de no ser un primer o segundo premio, no deja indiferente a ninguno de los ganadores. Así, esta Navidad, además de disfrutar el premio con sus seres más queridos, podrán darse ese capricho que siempre han deseado pero nunca han podido permitirse.

Aunque aún no han salido todos los premios, quizás seas ya uno de los afortunados y todavía no lo sabes. Para comprobar los resultados de la Lotería de Navidad, 'La Verdad' ofrece un servicio en el que con tan solo poner tu número, el importe del décimo y un click, podrás averiguar si eres uno de los ganadores de este 2018.

Sin embargo, si este año la suerte no te ha sonreído en el Sorteo de Navidad, no hay que perder la esperanza. Tienes una nueva oportunidad para ganar uno de los premios que se ofrecen en el Sorteo de Lotería del Niño que se celebra el próximo 6 de enero de 2018, así que no dudes en pedirle a los Reyes Magos tu décimo de lotería. ¡Mucha suerte y Feliz Navidad a todos!