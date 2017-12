Pellizcos de suerte a toda la Región

La fortuna salpicó a la Región con tres de los ocho quintos premios del Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un pellizco de suerte que vino de la mano del 58808, el 00580 y el 22253, unos números, dotados con 60.000 euros a la serie, que se vendieron en Murcia -en El Corte Inglés y en la calle San Lorenzo-, en la pedanía murciana de El Palmar, en la pachequera de Balsicas, en Cartagena, en Alhama y en la administración número 2 de San Pedro del Pinatar, 'El Perolo', a la que la suerte sonrió especialmente. El más remolón de los quintos (22253) se repartió también en doce administraciones de la Región: Águilas, Los Ramos, Cartagena (en tres administraciones, también en El Algar), Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Murcia (en la ciudad y en Sangonera la Seca), Totana y San Javier (en El Mirador).

Los dos quintos vendidos por 'El Perolo' llegaron a manos de sus afortunados poseedores por ventanilla y a través del 'décimo sorpresa', unas bolsas con confeti que, confiesa su propietario, ocultan a veces los números más 'feos' y que este año se revelaron especialmente suertudos.

Parte del 58808 fue vendido también en la cafetería Kalkata de la pedanía pachequera de Balsicas, que dispone de despacho de lotería. Su propietaria, Herminia San Fermín, explicó que el número se había sacado por terminal y que desconocían, hasta el momento, cuántos habían repartido. Esta cafetería ya dio en 2012 un pedazo del segundo premio de la lotería de El Niño.

La papelería Sopa de Letras vende décimos de dos de los premios

El más remolón de los números agraciados con 6.000 euros al décimo lleva la suerte a L'Aguilica

Doblete en Sopa de Letras

La fortuna del 58808 también sonrió a algunos de los clientes de la administración San Lorenzo, junto a la parroquia del mismo nombre, en pleno centro de Murcia. Solo hace unos seis años que Carmen Muñoz se puso al frente de este despacho, pero su mostrador ya ha repartido algunos grandes premios. «Es una gran alegría», confesó.

El 00580, por su parte, trajo la alegría a la librería-papelería Sopa de Letras de Alhama, que vendió uno de los décimos de este quinto premio por terminal, además de otro quinto del 22253. A su dueña, Lina López, la noticia le sorprendió algo acatarrada y afónica, lo que no le impidió celebrar por todo lo alto un premio que trajo al recuerdo la lluvia de millones que este negocio ya dejó hace dos años con El Niño. «Ya me va faltando espacio en la pared para poner diplomas», comentaba Lina eufórica. «Si dar uno es una alegría, imagine un segundo premio».

El quinto más bajo también llenó de alborozo, entre otros, los grandes almacenes El Corte Inglés de Murcia, que repartió alguno de estos décimos agraciados, y la administración número 24 de El Palmar, cuya propietaria corrió a toda prisa a hacerse con unas botellas de champán que descorchar. La suerte, aunque en pellizcos, bien merece ser celebrada, y este año ha alcanzado a casi todos los municipios de la Región.

Entre los afortunados que repartieron la suerte entre sus vecinos con el 22253, se encuentra Carmen Sáez, propietaria de la administración de lotería 2 de Águilas, que a las 12.30 se echó las manos a la cabeza y se emocionó al darse cuenta de que había vendido diez décimos del último quinto premio. «Pascual, que lo hemos vendido nosotros», avisó a su marido, quien tampoco se lo creía.

Muchos vecinos se acercaron hasta la administración, más conocida como L'Aguilica, para dar la enhorabuena a este matrimonio, que no dudó en festejar durante el resto de la mañana la buena suerte repartida. «Hemos vendido un billete entero (diez décimos) de un quinto premio. Aquí hemos dado ya un primer premio de la Lotería Nacional, otro de la Primitiva... Es la segunda vez que vendemos décimos de un quinto premio», aseguró Carmen a los vecinos. «Ahora tenemos la asignatura pendiente de dar El Gordo, pero todo se andará el año que viene. Por lo pronto, vamos a poner todas nuestras fuerzas en la lotería de El Niño», añadió.

Con 31 años detrás del mostrador del despacho más antiguo de Águilas, Pascual asegura que «dar 60.000 euros es un lujo para nosotros», mientras descorcha una botella de champán y brinda con varios clientes que se suman a la fiesta.

Pero por la administración no apareció ningún agraciado. «Vendimos esos décimos en verano, porque fueron de los primeros que tuvimos. Seguramente se los llevaron turistas. Aquí no ha aparecido nadie. Ojalá me hubiera quedado con alguno», confesaba Carmen, y depositaba todas sus esperanzas en el próximo sorteo extraordinario, el de El Niño.

Entre los que estrenaban sensaciones -«ya estaba bien que a los 20 años de estar abiertos nos tocara un quinto premio», exclamaba Francisco Miralles-, se encontraban los titulares de la administración de Los Ramos (Murcia), cuyo propietario se enteraba por las llamadas de los medios de que había repartido uno de los ocho quintos. La suerte, aunque en pellizcos, bien merece ser celebrada, y este año ha alcanzado a casi todos los municipios de la Región.