Minutos para que comience el Sorteo de la Lotería de Navidad

Si hay un día para rezar, para creer en los milagros, para aferrarse a la suerte, es hoy. Cada 22 de diciembre, la Lotería de Navidad se encarga de llenar de ilusión las almas de todos los que compraron algún décimo en los últimos meses. No es un sorteo más se ha convertido en una tradición tan española como la tortilla de patatas o la siesta. Esta mañana de viernes no es una más, es la que puede cambiar la vida de muchas personas.

Durante las próximas horas, los niños de San Ildefonso serán los actores encargados de repartir unos 2.300 millones de euros en todo el país. Solo un décimo del Gordo de Navidad repartirá 400.000 euros a su propietario, si este número se vendiera íntegro (sus 165 series), serían 660 millones los que Loterías y Apuestas del Estado invertiría en ese reparto. Por algo lo llaman lluvia de millones.

El azar será el que diga dónde va ese dinero que todavía no tiene dueño. El azar hoy tiene forma de bombos, los dos que regentan el Teatro Real de Madrid y que contienen todas las bolas que juegan este sorteo. Uno muy grande, donde se encuentran los 100.000 números que se han jugado. El otro es muy pequeño, técnicamente es un 14% del grande, la misma probabilidad que tenemos de que nos toque algún premio, este es el que contiene todos los premios de la Lotería de Navidad.

La suerte es caprichosa e imprevisible. No sabemos nada de ella hasta que llega y todos la deseamos con todas nuestras fuerzas. Este sorteo es el que más se juega, por lo que no nos extraña que también despierte amistades y enemistades casi a la par. El problema de repartir premio o lo bonito de hacerlo puede acabar en un final feliz o una tragedia griega. Pero no nos interesemos ahora en esto y disfrutemos de la incertidumbre: la piel de gallina, los sueños al 100% y una botella de champán en el frigorífico, por si acaso.