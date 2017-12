Los memes más divertidos de la Lotería de Navidad Después del disgusto de no conseguir ningún premio en el Sorteo de Navidad, nos queda consolarnos con el humor C. GARCÍA Viernes, 22 diciembre 2017, 21:04

Salud y amor, pero el dinero hoy lo han visto solo unos pocos. La Lotería de Navidad ha dejado caer una lluvia de millones por todo el país que solo ha mojado a unos pocos. Al resto nos ha quedado la salud, y es que no vamos a coger ningún catarro por estar en la calle brindando con champán. Para los que hoy no han obtenido ni una devolución solo he queda un consuelo: el humor. Si todavía no sabes qué te ha tocado a ti, puedes comprobar el décimo de la lotería en nuestro buscador.

Y es que una vez más internet vuelve a alegrar el día de la Lotería de Navidad hasta a los que han perdido dinero. Los memes de la jornada han recorrido las redes sociales, y aquí Twitter es la reina de la sorna y la ironía. Estos son algunos de los montajes que más se han compartido durante todo el día. La actualidad vuelve a ser el tema recurrente, conviertiendo a muchos de los personajes más importantes de este año en protagonistas de estos divertidos memes.