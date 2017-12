Lotería de Navidad 2017: Comprueba tus números La Verdad pone a disposición de sus lectores su tradicional herramienta para comprobar décimos del Sorteo de Navidad LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 16:11

Un año más hemos podido presenciar en directo a través de la 1 de RTVE y diversos medios online como La Verdad el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre de este 2017. Si eres uno de los millones de españoles que ha jugado, estarás pendiente en mayor o menor medida de los premios. Recuerda que el Gordo de la Lotería de Navidad son nada menos que 400.000 € por décimo, lo suficiente para permitirnos más de un 'caprichito'. Además, si no hemos tenido tanta suerte, podemos haber ganado los nada desdeñables 125.000 € por décimo del segundo premio, o los 50.000 € del tercero.

Y si no hemos ganado ninguno de estos, no desesperemos, aún quedan muchísimos más. Sólo en pedreas la cantidad de décimos premiados es tan abrumadora que es prácticamente imposible que sepamos con certeza si hemos sido o no agraciados en el sorteo de este año por mucha atención que hayamos puesto en el televisor o la radio. Por ello desde La Verdad ofrecemos nuestra para comprobar números de la Lotería de Navidad. Su funcionamiento es sencillo, basta con introducir nuestro número, la cantidad jugada al mismo (por si es un décimo jugado a medias o entre más personas) y pulsar en comprobar. La propia página nos generará el resultado teniendo en cuenta el premio exacto que nos toca.