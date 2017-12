Lotería de Navidad 2017: el 61207 se lleva el segundo cuarto Una pareja de niñas de San Ildefonso Sorteo de la Lotería de Navidad Los ganadores podrán cobrar su premio a partir de esta misma tarde LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 13:19

¡Tenemos nuevos ganadores! El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2017 sigue repartiendo felicidad por todo el territorio español. Así, no ha podido olvidarse de los habitantes de la localidad de Candas (Asturias), los nuevos afortunados de este año ya que han conseguido uno de los dos cuartos premios que se sorteaban.

El número ganador, el 61207, ha conseguido que todos los vecinos salgan a las calles a celebrar con botellas de cava y champán que la suerte ha llamado a su puerta este año. Aunque no es el Gordo de la Lotería de Navidad o uno de los otros premios superiores, todos los agraciados han recibido con los brazos abiertos los 20.000 euros que se reparten por cada décimo premiado.

El sorteo aún no ha terminado pero muchas de las bolas ya han salido, así que si no has visto estos primeros momentos del evento y no sabes si tu décimo es uno de los afortunados, ya puedes comprobar los resultados de la Lotería de la Navidad. Tan solo tienes que introducir tu número, el importe del décimo y con solo un click descubrirás si has ganado.

Sin embargo, si este año la fortuna no te ha sonreído y no puedes esperar al Sorteo de Navidad del año que viene, tenemos la solución. El próximo 6 de enero, tras la mágica noche de Reyes Magos, se celebra el Sorteo de la Lotería del Niño, una nueva oportunidad para conseguir uno de los muchos premios que se ofrecen. ¡Nunca se debe perder la ilusión ni la esperanza!