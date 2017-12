Lotería de Navidad 2017: el primer cuarto es para el 13378 Bola cayendo del bombo en el Sorteo de Navidad El cuarto premio se ha repartido por varias provincias como Castellón, Córdoba y Vigo LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 13:07

¡Por fin ha llegado el día! Las miles de bolas de los bombos han comenzado a girar a las nueve en punto de la mañana y con ellas los niños de San Ildefonso han ido sacando los premios. En esta ocasión, ha sido el 13378 el número que ha dado una gran alegría a los habitantes de las localidades de Castellón, Córdoba y Vigo.

Este número repartirá 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo, una cantidad de dinero que a pesar de no ser el Gordo de la Lotería de Navidad permitirá tapar algunos agujeros, hacer algunos regalos extra o llenar la mesa de marisco para las fechas de fiestas que se aproximan.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados para los españoles que han ido comprando sus décimos a lo largo de todo el año. Si no puedes ver el sorteo en directo y quieres saber si eres uno de los ganadores, no dudes en utilizar el servicio que 'La Verdad' pone a disposición de sus lectores para comprobar los resultados. Ya puedes saber si ese décimo que compraste en aquel viaje o el que has compartido con tu mejor amigo es uno de los afortunados este 2017.

Recordamos que en el sorteo se reparte el primer premio, el segundo, el tercero, los cuartos y los quintos, y a pesar de que todavía no han salido todas las bolas ganadoras, puedes seguir ampliando tu abanico de posibilidades comprando tu décimo para el Sorteo de la Lotería del Niño, que se celebra el próximo 6 de enero tras la noche de Reyes Magos. Esperamos que si la fortuna no os sonríe este 2017 lo haga el próximo año 2018. ¡Mucha suerte a todos y disfrutad con vuestros seres queridos la Navidad!