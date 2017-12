Lotería de Navidad 2017: El 00580, ganador de un quinto premio Vendedoras de Alicante celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad, en una fotografía de archivo. / LV El sexto quinto de la jornada ha caído en Alhama, San Pedro del Pinatar, Cartagena y Murcia, entre otros LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 11:23

Y otro más. Así es este Sorteo, no para de dar premios constantemente. Y ya tenemos el sexto quinto premio de la jornada, que nos aproxima al final. El 00580 ha sido el afortunado, aunque los verdaderos afortunados son sus dueños, que ganan los 6.000 euros por décimo del premio y que podrán cobrar desde esta misma tarde -con el descuento de Hacienda incluido, claro- en sus cuentas corrientes si así lo desean.

El premio ha estado repartido entre Alhama, San Pedro del Pinatar, Cartagena y Murcia, entre otros, donde ahora los que no compraron el décimo maldicen entre dientes mientras dan la enhorabuena a los que sí, tragándose el orgullo. Si aún no estás seguro de en qué bando estás en esta jornada, no desesperes, ya que desde La Verdad te ofrecemos nuestro comprobador digital de décimos de la Lotería de Navidad, para que puedas conocer al instante y conforme vayan saliendo los premios exactamente qué te toca, si es que te toca algo.

Recuerda que durante la jornada se reparten más de 1.700 pedreas, que otorgan 100 euros al décimo, así que siempre se está a tiempo de pillar lo que sea en este Sorteo de Navidad. Y, como es tradición, una pedrea que se invierte en Lotería del Niño puede revertir en uno de los grandes premios de este sorteo, por lo que igual sin saberlo estamos ganando muchísimo más de lo que creemos.