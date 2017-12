Lotería de Navidad 2017: uno de los quintos premios es para el 03278 Los afortunados han empapado las calles con cava y champán para celebrarlo LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 10:40

La felicidad ha llegado esta misma mañana en forma de dinero para los habitantes de las localidades de Pamplona, Sevilla y Benidorm, entre otras. Los afortunados han salido a las calles a celebrar que ellos son los ganadores de este 2017 y que esta misma tarde podrán cobrar los 6.000 euros por cada décimo premiado que tengan.

A pesar de no ser el Gordo de la Lotería de Navidad o un segundo, tercer o cuarto premio, los agraciados han recibido al premio del número 03278 con los brazos abiertos, pues con ese dinero podrán concederse algunos caprichos extra estas navidades o guardarlo y darse un respiro económico para el siguiente año 2018.

Como sabemos que no todo el mundo ha podido ver el evento en directo por trabajo o simplemente porque estaba fuera de casa, 'La Verdad' pone a disposición de sus lectores un servicio para comprobar los resultados de la Lotería de Navidad 2017. Así que si todavía no sabes si eres uno de los afortunados, introduce tu número y averigualo, el sistema es totalmente fiable y los números se actualizan continuamente.

Por otro lado, si la fortuna no te ha llegado en el sorteo más tradicional del invierno no desesperes ni pierdas la esperanza. Más pronto de lo que crees, a la vuelta de la esquina, se celebra el Sorteo del Niño, un evento realizado la mañana del 6 de enero, así que no dudes en pedir a los Reyes Magos tu décimo y una pizca de suerte, este año se sortea otra gran tanda de euros en premios.