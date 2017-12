Lotería de Navidad 2017: el primer quinto es para el número 58808 Los ganadores del quinto premio podrán cobrar su dinero esta misma tarde LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 10:55

Continúan saliendo los premios en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en este caso el primer quinto, que a pesar de no ofrecer tanta cantidad de dinero como el primer, segundo tercero o incluso el cuarto premio, las comunidades que lo han recibido no han quedado indiferentes.

El número 58808 se ha repartido por las localidades de Murcia, Balsicas y San Pedro del Pinatar, entre otros, cuyos habitantes podrán cobrar el premio esta misma tarde. La cifra ganadora reparte 60.000 euros a la serie y 6.000 euros por cada décimo ganador, un dinero que permitirá estas navidades llenar la mesa de marisco y permitirse los regalos con los que algunos estaban encaprichados.

Si no puedes ver el sorteo en directo o simplemente has decidido no verlo, 'La Verdad' pone a disposición de sus lectores una herramienta para comprobar los décimos de la Lotería de Navidad 2017. El proceso es muy sencillo: introduce tu número, el importe que pagaste y en tan solo unos segundos te dirá si eres uno de los ganadores. Los resultados son totalmente fiables ya que los números actualizan en todo momento.

Desde aquí os damos la enhorabuena a todos los que estén ganando premios en el sorteo, no olvidéis disfrutarlos al máximo y compartir esos momentos con vuestros familiares y amigos. Si por el contrario no has conseguido ni la devolución del importe de tu décimo no tires la toalla, el próximo 6 de enero se celebra el Sorteo de Lotería del Niño, una nueva oportunidad para que la suerte llame a tu puerta y comiences 2018 de la mejor manera posible.