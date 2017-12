Todo listo para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2017 Podrás comprobar todos los décimos premiados en la edición vespertina de 'La Verdad' LA VERDAD Jueves, 21 diciembre 2017, 20:08

El salón del Teatro Real de Madrid, en el que se va a celebrar el Sorteo Extraordinario de Navidad, ya tiene todo preparado para el día más grande de la Lotería Nacional. Desde laverdad.es podrás seguir en directo la retransmisión y todos los premios que recaigan en la Región de Murcia. Además, podrás comprobar la lista completa de décimos premiados en la edición vespertina del periódico.

El salón abrirá sus puertas sobre las 8 de la mañana, y así permitir la entrada a los espectadores que llevan haciendo cola durante varias horas. A partir de las 9 de la mañana dará comienzo el sorteo, con la extracción de las bolas de los primeros números y premios por parte de los niños de San Ildefonso, que como cada año están desbordantes de ilusión y con unas ganas inmensas de ser quienes canten ‘el Gordo’.

Sabemos que la de hoy no es una mañana habitual, sobre todo para las personas que tienen un décimo en su poder. Miles de españoles estarán pendientes del canto de los niños que cada 22 de diciembre hacen que nos ilusionemos pensando que en cualquier momento nuestro número será el afortunado.

Si tienes un décimo de lotería y no vas a poder estar pendiente de todo el sorteo, queremos darte una buena noticia, y es que ‘La Verdad’ cuenta con una herramienta virtual con la que podrás comprobar al instante si tu número ha sido de uno de los elegidos. Si al final de la mañana no has tenido suerte, no te preocupes, todavía hay opciones de ganar con el Sorteo de la Lotería del Niño que se celebrará el próximo día 6 de enero.