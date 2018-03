Es la hora de comprobar si hemos ganado algo en la Lotería de Navidad de este año Unos cuantos afortunados por el sorteo en el pasado 2016 lo celebran / Álex Domínguez / LA VERDAD Gracias a nuestra herramienta para comprobar décimos de Lotería de Navidad apenas perderás unos segundos LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 13:33

El Teatro Real de Madrid comienza a desalojarse poco a poco. A los niños se les suelta poco a poco el nudo del estómago y felicitan a aquellos que han tenido la suerte de cantar los premios más grandes del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de este año 2017. El ajetreo llega ahora para los ajenos, que aún tenemos ese latido cambiado en el corazón por aquello del “y si...”.

Y es que por mucho que dejemos la televisión o la radio puestas, es prácticamente imposible cerciorarnos con total seguridad de si hemos o no ganado uno de los premios, sobre todo con los menores o aquellos que han salido al principio de la mañana. Siempre puedes consultar nuestra lista de premios, o esperar al periódico de mañana pero...¿acaso no estamos en 2017?

Por ello comprobar la Lotería de Navidad es algo tan sencillo como invertir unos segundos de nuestro tiempo y un clic de nuestro ratón en pulsar este enlace y entrar en nuestro formulario para así comprobar si nuestro décimo tenía alguno de los múltiples premios. La propia página también avisa del importe del mismo en caso de que no lo sepamos.

Recordemos que se repartirán un total de 1.794 pedreas...¡imaginen comprobarlas una a una! Es cierto que todos estamos más pendientes del Gordo de Navidad, o del segundo o tercer premio pero, ¿alguien se plantearía no ir a cobrar su pedrea? Pues eso. Que a caballo regalado... Además, el mínimo premio que podemos obtener es el reintegro, es decir, la devolución de los 20 € que nos costó el billete, y no es necesario tomárselo como una pérdida de tiempo, si no como una futura inversión en, por ejemplo, la Lotería del Niño, que se sorteará el próximo 6 de enero y puede que sea nuestra oportunidad de hacernos ricos.