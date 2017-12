Hacienda siempre gana la Lotería de Navidad Además de la recaudación de los décimos, desde 2013 los premios se gravan con un impuesto del 20% LA VERDAD Martes, 19 diciembre 2017, 10:07

Que la banca siempre gana es algo que cualquier jugador conoce de sobra. Aspirar a engañarla de forma individual aunque sea una sola vez en la vida es en realidad prácticamente el mejor resultado al que podríamos optar, porque de forma colectiva es imposible que pierda dinero. Para empezar porque no lo pone ella. Y si hablamos del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad esa intangible 'banca' pasa a ser el metafórico 'Estado' o, más concretamente, su brazo más temido: Hacienda. Y si no que levante la mano el que no tiemble cuando le toque ir a dichas dependencias, aunque sea a regularizar papeleo.

Pero, volviendo al tema, fue en el año 2013 cuando Hacienda anunció la polémica medida: los premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que superasen los 2.500 euros serían gravados con impuestos del 20%. El ruido generado aún deja cierta sordera hoy, 4 años más tarde. Loteros y jugadores se quejaron hasta quedarse afónicos o aburrirse. El término más repetido era el de «impuesto sobre otro impuesto», es decir, que si el Sorteo de Lotería se creó con la intención de recaudar dinero con la venta de décimos...¿era necesario que Hacienda metiese mano también ahí? Así el Estado ganaba por dos. Y gana. Porque el impuesto del 20% sigue vigente, claro.

El 'palo' de los primeros años tras el anuncio (que al coincidir con plena época de crisis produjo un desplomo en la venta de décimos), del que las administraciones han comenzado a recuperarse hace dos años, parece haberse paliado en parte a juzgar por los datos oficiales que vamos conociendo sobre la venta en este 2017. Sin embargo las administraciones siguen explicando a todo el que lo necesita qué ocurre con su dinero. Y es que de un año a otro, se nos olvida.

Bien, teniendo en cuenta que el impuesto es del 20% la cuenta es fácil. Los ganadores de 'El Gordo' ven recortado su primer premio de los 400.000 hasta los 320.500 euros, los del segundo cobraran 100.000 euros, los del tercero 40.000 euros...y así. Con respecto a la hora de declararlo, no es necesario hacer nada. El 20% de impuestos se aplica directamente a la hora de recaudar los premios, por lo que si nos toca un quinto premio cobraríamos los 5.300 euros que nos corresponden actualmente en lugar de los 6.000 de antaño

Sin embargo, los premios superiores a los 2.500 euros no se incluyen en la base imponible del IRPF, por lo que nadie pagará de más en la declaración de la renta por haber ganado la lotería. Tampoco afectan a la hora de conseguir ayudas públicas como becas o prestaciones sociales. En cualquier caso, con o sin 20% de impuestos de por medio, que te toque 'El Gordo' es que te toque 'El Gordo', y no creemos que nadie le haga mal gesto al premio por culpa de los impuestos. Ya se sabe; a caballo regalado...

Este mismo viernes tenemos el Sorteo en el Teatro Real de Madrid, por lo que todos aquellos que aún no tengan su décimo soñado van un poco tarde. Para ahorrarse los paseos y los disgustos mejor comprobar si queda (y sobre todo dónde) el número que tenemos en mente gracias a nuestra herramienta digital para localizar décimos de la Lotería de Navidad.