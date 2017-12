El esperado Gordo de Navidad es el 71198 Una pareja de niñas de San Ildefonso en el Sorteo de Navidad El primer premio ha caído en el barrio del Progreso y San Pedro del Pinatar LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 12:44

Todo el público que ha asistido a ver en directo el Sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid miraba sin parpadear una a una las bolas que salían de los bombos. De repente, una de las parejas de niños de San Ildefonso por fin lo cantaba con una voz aguda y nerviosa, el número 71198 acompañaba al premio que todos los españoles han esperado durante meses: el Gordo de Navidad.

El primer premio, que ha caído en Murcia, Málaga, Madrid o Cádiz, , ha repartido cuatro millones de euros a la serie y 400.000 euros por cada décimo premiado, una cantidad de dinero que algunos de los afortunados aún no consiguen creerse. Si por casualidad no has tenido tiempo de ver el sorteo en directo y no sabes si eres uno de los nuevos millonarios, 'La Verdad' pone a disposición de todos sus lectores una herramienta para comprobar los resultados de la Lotería de Navidad.

Sin embargo, si no has conseguido ni siquiera la devolución del décimo, no pierdas la esperanza. Si el siguiente Sorteo de Navidad te parece aún muy lejano y quieres seguir probando suerte, ya puedes comprar tu décimo para la Lotería del Niño, otro sorteo que se celebrará el próximo 6 de enero de 2018 y que repartirá 630 millones de euros en premios.

Nunca pierdas la ilusión ni dejes de jugar al sorteo más tradicional del invierno. Además, recuerda que si eres uno de los ganadores el mejor premio es compartirlo. ¡Desde aquí os deseamos mucha suerte a todos y una Feliz Navidad!