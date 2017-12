Comprueba si tu vida acaba de cambiar con el Sorteo de Navidad El Sorteo acaba de terminar, comprueba si has ganado algo LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 14:02

Los niños de San Ildefonso ya entonaron su particular tonadilla para repartir suerte entre todos los españoles, las televisiones de todo el país ya recorrieron los puestos de venta agraciados en los que la emoción y la alegría toman forma de abrazos, lágrimas y botellas de cava recién descorchadas. La vida de muchas personas acaba de cambiar gracias al sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, ¿sabes ya si estás entre los afortunados?

Antes de sumergirte en la espiral navideña de comidas, cenas y visitas a los centros comerciales en busca de ese juguete que ya está agotado en todos los establecimientos, comprueba tus décimos de la Lotería de Navidad para saber si este es tu año. Es muy sencillo, solo tienes que introducir todos tus números en el buscador y cruzar los dedos para tener suerte.

Y es que la Navidad, además de ser un momento para estar con la familia y decidir nuestro propósitos para el próximo año, es tiempo de ilusión. Ilusión por poder permitirte ese capricho que tantos meses lleva en tu lista de deseados, por ese regalo que sabes que iluminará la cara de tu madre o por organizar ese viaje que tantas veces has planificado en tu cabeza. Y no hay mejor forma de cumplir todos tus sueños que con una pequeña o gran ayuda de la Lotería de Navidad.

¿No ha habido suerte? Tranquilo, no hay que perder la esperanza. Todavía puedes seguir depositando tus esperanzas en el Sorteo del Niño o, si has agotado todo tu presupuesto en el sorteo del 22 de diciembre, dar por zanjado el tema del azar y disfrutar de la Navidad. Recuerda que no tendrás otra ocasión mejor en todo el año para pasar tiempo con tu familia, quedar con tus amigos para disfrutas del ocio murciano o tomarte esos días de descanso que tanto necesitas.