Comprueba si la suerte te ha acompañado en el sorteo de la Lotería de Navidad

Los primeros atracones en casa de tus padres ya han llegado, ya tienes la mayoría de tus regalos preparados y también has instalado el árbol de Navidad, el belén y ese Papa Noel que intenta sin éxito escalar por tu balcón. Estás totalmente preparado para disfrutar de la Navidad, solo te falta un detalle: comprobar si el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad acaba de cambiar tu vida.

Puede que todavía no lo sepas, pero a partir de mañana podrás afrontar la lista de los Reyes Magos sin que te entren sudores fríos, y no tendrás que volver a reiniciar tu viejo móvil cada vez que a tus amigos se les va de las manos lo de pasar videos virales por vuestro grupo de WhatsApp. Comprueba los resultados de la Lotería de Navidad introduciendo los números de todos tus décimos en el buscador que 'La Verdad' pone a tu disposición para comprobar si este es tu año de suerte.

Aunque la estadística confirma que solo existe una posibilidad entre 100,000 de que te toque el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, la esperanza es lo último que se pierde y nunca se sabe si la suerte te está esperando a la vuelta de la esquina para hacer de 2018 el año de tu vida.

Si el sorteo del 22 de diciembre no ha sido muy benévolo contigo, todavía no debes perder la fe: quizás sea el Sorteo del Niño del 6 de enero el que te ayude a cumplir todos tus sueños. No te preocupes si ya das por concluida tu inversión en el azar; disfruta de las fiestas y aprovecha estos días para pasar tiempo con la familia, decidir los propósitos para el próximo año y recuperar todas las horas de ocio con tus amigos que el trabajo o los estudios te han quitado.